تجهیز ۳۰ مرکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح سه شنبه در جلسه ای با حضور مدیر شعب بانک کشاورزی، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان و... و. در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان که با هدف هماهنگی لازم بین بخشی برای خرید حداکثری گندم و جلوگیری خروج گندم از چرخه مصرف خوراکی تشکیل شده بود، بر هماهنگی لازم برای خرید حداکثری گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکید کرد.

وی گفت: امسال با تجهیز و فعال کردن قریب ۳۰ مرکز خرید از طریق سازمان تعاون روستایی، سیلو و کارخانجات آراد خرید گندم در سراسر استان با دقت نظر و کنترل انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: مقرر شد با هماهنگی لازم بین شرکت خدمات بازرگانی، سازمان تعاون روستایی و بخش تولیدات گیاهی سازمان در نقاط دور است نیز که نیاز به ایجاد مراکز خرید برای رفاه حال کشاورزان باشد مرکز خرید دایر تا کشاورزان بدون دغدغه گندم مازاد بر نیاز خود را تحویل دهند.

محمد باقر منوچهری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان نیز گفت: سال گذشته از طریق ۲۸ مرکز فعال خرید به میزان ۶۲ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و برای سالجاری هم با دایر کردن مراکز خدمات تمام نقاط استان زیر پوشش خرید است.

محمد رضا حاتمی مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان نیز گفت: امسال بانک عامل برای پرداخت وجه گندم خریداری شده بانک کشاورزی است که پیش بینی های لازم برای تامین نقدینگی، رفع نگرانی کشاورزان برای پرداخت به موقع وجه گندم و تمهیدات لازم برای تجهیز شعب شده است.

سید امیر رضوی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم با تاکید بر خرید تمام گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز دولتی و دقت نظر برای جلوگیری از خروج گندم از چرخه خوراکی بیان کرد: این سازمان بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی وزارت برای خرید ۶۸ هزار تن گندم متعهد است.

در این جلسه همچنین به مواردی از جمله فعال شدن به موقع مراکز خرید، آمادگی بانک عامل برای پرداخت به موقع وجه گندم، پیش بینی مکان های مناسب سرپوشیده در شهرستان ها برای نگه داری موقت گندم خریداری شده، تعیین ناظر برای مراکز خرید، اطلاع رسانی مراکز خرید از طریق نصب بنر و تجهیز مراکز خرید، آمادگی شعب بانک عامل برای پرداخت کامل و به موقع وجه گندم خریداری شده به کشاورزان بخث و تبادل نظر شد.