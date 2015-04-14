به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «چاکورتا» یا «چهار رنگ» به کارگردانی بیکاس میشرا موفق به کسب جایزه بزرگ گروه داوری در بخش فیلم بلند از جشنواره فیلم هندی لس‌آنجلس شد.

در این مراسم که یکشنبه شب برگزار شد برادران ج.ویگنش و رامش به طور مشترک برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم «کاکا موتای» یا «تخم کلاغ» شدند. کالکی کچلین و سوتا تریپاتی نیز به طور مشترک جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در «مارگاریتا با حصیر» و «حرام خور» دریافت کردند. «دندکار ساندویچ درست می‌کند» به عنوان برنده جایزه بزرگ گروه داوری در بخش فیلم کوتاه انتخاب شد.

جایزه فیلم منتخب تماشاگران هم به «تخم کلاغ» رسید و در بخش فیلم کوتاه این جایزه را «سفر» و در بخش فیلم مستند «فردا ما ناپدید می شویم» دریافت کردند.

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم هندی لس‌آنجلس از ۸ آوریل شروع شده بود و یکشنبه شب با اهدای مراسمش به برندگان این دوره، کار خود را تمام کرد. در مراسم اختتامیه «دانام» به کارگردانی ناگش کوکونور برنده جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد.