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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

شیوا به مهر اعلام کرد:

پرونده رانت دو میلیارد دلاری در شورای رقابت

پرونده رانت دو میلیارد دلاری در شورای رقابت

رئیس شورای رقابت از دریافت نامه دو میلیارد دلاری نمایندگان مجلس در مورد رانت وارداتی دو شرکت خبر داد و گفت: به زودی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

رضا شیوا در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نامه ۱۵ نماینده مجلس درباره رانت دو میلیارد دلاری واردات توسط دو شرکت به شورای رقابت رسیده است، گفت: کارشناسان شورای رقابت در حال بررسی جزئیات نامه مذکور هستند.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه اعضای شورا به زودی جلسه‌ای برای بررسی بیشتر این موضوع تشکیل خواهند داد و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد، گفت: این موضوع در دستور کار جلسه روز چهارشنبه این هفته در شورا نیست، اما به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه به پایان برسد، شورا جلسه‌ای را در این باره تشکیل خواهد داد.

 اخیرا ۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای درباره رانت واردات دو میلیارد دلاری توسط دو شرکت دولتی، تذکراتی را داده بودند و رونوشت آن به شورای رقابت و مراجع رسمی نیز ارسال شده بود.

کد مطلب 2533849

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