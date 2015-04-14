ضرورت همكاری و تلاش كشورهای اسلامی در ايجاد صلح بين الملل

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام سيدعلي قاضي عسكر نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در ديدار عائشه مونيزا، معاون وزير شئون اسلامي و رئيس امور حج مالديو با اشاره به تندروي هاي جريان هاي تكفيري و تروريستي، شرايط جهان اسلام را بسيار خطير دانست.

وي با ابراز نگراني از گسترش اين تندروي ها به ديگر كشورها، با بيان اينكه ملت ايران نسبت به اين فعاليت هاي خطرناك آگاه و مراقب هستند، خواستار همكاري كشور مالديو به عنوان يك كشور اسلامي در راستاي صلح بين الملل و زندگي مسالمت آميز در سطح جهاني شد.

حجت الاسلام قاضي عسكر در بخش ديگري از سخنان خود روند اعزام زايران ايراني به سرزمين وحي از نام نويسي، اولويت بندي، حمل و نقل، اسكان و تغذيه را تشريح كرد و گفت: تمام تلاش مسئولان حج و زيارت مديريت هزينه ها در راستاي انجام حج مطلوب است.

وي با اشاره به اهميت مسائل پزشكي و بهداشت زايران افزود: همه زايران پيش از سفر در ايران از نظر پزشكي معاينه مي شوند و بيماري هاي انها مشخص و ثبت كامپيوتري مي شود تا در صورت رخداد و حادثه اي، پزشكان مستقر در مدينه يا مكه از سابقه بيماري وي اطلاع يابند.

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت همچنين به تشريح مسايل فرهنگي حوزه حج و زيارت و فعاليت هاي مرتبط در دو عرصه نشر و پژوهش پرداخت و گفت: تاكنون هزار اثر شامل كتاب، فيلم، سي دي و ابزار آموزشي در اين راستا توليد و منتشر شده است.

حجت الاسلام قاضي عسكر از تهيه و توليد بيش از ۱۲۰ هزار فريم عكس از مكه و مدينه و اماكن مختلف اين دو شهر در آرشيو موسسه مشعر خبر داد و برپايي نمايشگاهي از اين آثار در كشور مالديو براي آشنايي مردم آن با فعاليت هاي كشورمان در حوزه حج و زيارت را مناسب ارزيابي كرد.

بخش ديگري از سخنان سرپرست حجاج ايراني به تبيين مسايل اقتصادي كشورمان اختصاص داشت كه وي با اشاره به پيشرفت هاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي گوناگون، خواستار بازديد رئيس امور حج مالديو از مناطق مختلف كشور به ويژه حوزه هاي گردشگري شد.

سعيد اوحدي رييس سازمان حج و زيارت نيز در اين ديدار با خوش آمد گويي به هيئت مالديوي گفت: سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به عمره مفرده و ۶۴ هزار نفر نيز به حج تمتع اعزام مي شوند كه امكانات بسياري براي آنها در نظر گرفته شده است .

خانم عائشه مونيزا، رئيس امور حج مالديو نيز در اين ديدار از پذيرايي گرم و صميمانه نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت تشكر كرد و گفت: ما واقعا تحت تاثير مديريت حج و عمره جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته ايم و خواستار استفاده از تجربيات اين كشور در حوزه حج هستيم