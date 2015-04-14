فکری برای افزایش جمعیت پرند شود/ عدم همخوانی ارائه خدمات و جمعیت

علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهر پرند بعنوان پایتخت مسکن مهر کشور مطرح است که ارائه خدمات مطلوب به شهروندان این شهر مستلزم فراهم آمدن زیرساختها و تجهیزات و اختصاص اعتبارات است تا بتوان کمبود سرانه های موجود را رفع کرد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۹۵ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند افزود: رشد روز افزون جمعیت، روند ارائه خدمات در این شهر را با مشکل مواجه کرده که مسئولان استانی و شهری باید فکری اساسی برای این مهم کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه این شهر هم اکنون با کمبود سرانه ها مواجه است، عنوان کرد: در واقع روند ساخت و ساز در فازهای صفر تا ۳ شهر و بعد از آن اجرای طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم و نام گرفتن پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور و ساخت نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد در این شهر و به دنبال آن واگذاری بیش از ۲۰ هزار واحد از این ساخت و سازها، پرند را با ارائه تسهیلات و امکانات کم و رشد روزافزون جمعیت مواجه کرد.

کمبود سرانه ها در شهر جدید پرند مشهود است

بیگی ادامه داد: با تاسیس پرند به عنوان شهری جدید در جنوب غرب تهران و ساکن شدن جمعیت سرریز پایتخت و ... در آن به تدریج امکانات محدودی نیز در شهر مستقر شد که از آن جمله می توان به کمبود سرانه های آموزشی، بهداشتی درمانی، بانکی، ورزشی و ... اشاره کرد.

فرماندار شهرستان رباط کریم یادآور شد: این رشد جمعیت که هنوز هم ادامه دارد در حالیست که ناهمگونی و ناهماهنگی خاصی بین استقرار جمعیت و ارائه و استقرار امکانات و تسهیلات لازم وجود دارد که باید فاصله این دو کم شود.

وی به پیشرفت فیزیکی متوسط ۸۸ درصد مساکن مهر و افتتاح بیش از نیمی از تعداد کل واحدها اشاره کرد و اظهار داشت: این مهم با جهش رشد جمعیتی مواجه و آمار جمعیت شهر به حدود ۱۰برابر نسبت به ۵ سال گذشته یعنی حدود ۱۵۰هزار نفر افزایش یافته و این در حالیست که به موازات این رشد شتابان، امکانات و خدمات زیر بنایی و روبنایی متناسب با میزان جمعیت شکل نگرفته است.

پرند نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است

این مسئول گفت: پیش بینی می شود با افتتاح و بهره برداری از خط متروی این شهر و تکمیل کل واحدهای مسکن مهر تا پایان سال ۹۴ (در حدود ۹۵هزار واحد)، استقرار جمعیت در شهر جدید پرند رشد بسیار فزاینده ای داشته و بار مضاعفی را بر دوش دستگاه های خدمات رسان عمومی، اجتماعی، امنیتی و ... تحمیل کند.

بیگی خاطرنشان کرد: در این زمینه از مسئولان درخواست می شود که فکری برای پیشگیری از بروز هرگونه چالش و تنش های اجتماعی و امنیتی در آینده داشته باشند، از آنجایی که شهر پرند از جمله شهرهای جدید بزرگ و با طرح ۱۰۰ هزار واحدی مسکن مهر مواجه بوده و تاکنون جمعیت زیادی را در خود جای داده و رشد جمعیت آن روزانه در حال افزایش است، نیازمند نگاه ویژه دولتمردان و مسئولان بوده تا همزمان و همگام با رشد جمعیت امکانات و تسهیلات نیز در این شهر مستقر شوند.

فرماندار رباط کریم افزود: در واقع خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم این منطقه نیازمند یک برنامه دقیق است.