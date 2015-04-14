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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

بیگی مطرح کرد:

فکری برای افزایش جمعیت پرند شود/ عدم همخوانی ارائه خدمات و جمعیت

فکری برای افزایش جمعیت پرند شود/ عدم همخوانی ارائه خدمات و جمعیت

پرند - خبرگزاری مهر: فرماندار رباط کریم از مسئولان خواست تا فکری اساسی برای رشد بی رویه افزایش جمعیت شهر جدید پرند کنند چون هم اکنون ارائه خدمات با رشد جمعیت همخوانی ندارد.

علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهر پرند بعنوان پایتخت مسکن مهر کشور مطرح است که ارائه خدمات مطلوب به شهروندان این شهر مستلزم فراهم آمدن زیرساختها و تجهیزات و اختصاص اعتبارات است تا بتوان کمبود سرانه های موجود را رفع کرد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۹۵ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند افزود: رشد روز افزون جمعیت، روند ارائه خدمات در این شهر را با مشکل مواجه کرده که مسئولان استانی و شهری باید فکری اساسی برای این مهم کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه این شهر هم اکنون با کمبود سرانه ها مواجه است، عنوان کرد: در واقع روند ساخت و ساز در فازهای صفر تا ۳ شهر و بعد از آن اجرای طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم و نام گرفتن پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور و ساخت نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد در این شهر و به دنبال آن واگذاری بیش از ۲۰ هزار واحد از این ساخت و سازها، پرند را با ارائه تسهیلات و امکانات کم و رشد روزافزون جمعیت مواجه کرد.

کمبود سرانه ها در شهر جدید پرند مشهود است

بیگی ادامه داد: با تاسیس پرند به عنوان شهری جدید در جنوب غرب تهران و ساکن شدن جمعیت سرریز پایتخت و ... در آن به تدریج امکانات محدودی نیز در شهر مستقر شد که از آن جمله می توان به کمبود سرانه های آموزشی، بهداشتی درمانی، بانکی، ورزشی و ... اشاره کرد.

فرماندار شهرستان رباط کریم یادآور شد: این رشد جمعیت که هنوز هم ادامه دارد در حالیست که ناهمگونی و ناهماهنگی خاصی بین استقرار جمعیت و ارائه و استقرار امکانات و تسهیلات لازم وجود دارد که باید فاصله این دو کم شود.

وی به پیشرفت فیزیکی متوسط ۸۸ درصد مساکن مهر و افتتاح بیش از نیمی از تعداد کل واحدها اشاره کرد و اظهار داشت: این مهم با جهش رشد جمعیتی مواجه و آمار جمعیت شهر به حدود ۱۰برابر نسبت به ۵ سال گذشته یعنی حدود ۱۵۰هزار نفر افزایش یافته و این در حالیست که به موازات این رشد شتابان، امکانات و خدمات زیر بنایی و روبنایی متناسب با میزان جمعیت شکل نگرفته است.

پرند نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است

این مسئول گفت: پیش بینی می شود با افتتاح و بهره برداری از خط متروی این شهر و تکمیل کل واحدهای مسکن مهر تا پایان سال ۹۴ (در حدود ۹۵هزار واحد)، استقرار جمعیت در شهر جدید پرند رشد بسیار فزاینده ای داشته و بار مضاعفی را بر دوش دستگاه های خدمات رسان عمومی، اجتماعی، امنیتی و ... تحمیل کند.

بیگی خاطرنشان کرد: در این زمینه از مسئولان درخواست می شود که فکری برای پیشگیری از بروز هرگونه چالش و تنش های اجتماعی و امنیتی در آینده داشته باشند، از آنجایی که شهر پرند از جمله شهرهای جدید بزرگ و با طرح ۱۰۰ هزار واحدی مسکن مهر مواجه بوده و تاکنون جمعیت زیادی را در خود جای داده و رشد جمعیت آن روزانه در حال افزایش است، نیازمند نگاه ویژه دولتمردان و مسئولان بوده تا همزمان و همگام با رشد جمعیت امکانات و تسهیلات نیز در این شهر مستقر شوند.

فرماندار رباط کریم افزود: در واقع خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم این منطقه نیازمند یک برنامه دقیق است.

کد مطلب 2533862

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