۵ كارگاه صنایع دستی ویژه بانوان در تایباد راه اندازی شد

مجید حسینی در گفتگو با مهر بیان کرد: تعداد ۵ کارگاه شامل فرت بافی، كارگاه چرم، سرمه دوزی، گلیم و همچنین كارگاه سفال به منظور ایجاد اشتغال و فعالیت زنان هنرمند در این شهرستان راه اندازی و ایجاد شد.

وی با بیان اینکه بانوان هنرمند ضمن فعالیت در این کارگاه ها می توانند توانایی خود رابه شکوفایی رسانده و در اشتغال سهیم شوند، افزود: در آینده نزدیك با توسعه فضای فیزیکی، كارگاه های دیگر صنایع دستی دیگری در این راستا و در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

وی بیان کرد: بنا بر تاکید فرماندار تایباد در صورت استقبال دستگاه های اجرایی به منظور تهیه هدایا از تولیدات این کارگاه ها ضمن حمایت از هنرمندان تاثیر بسزایی در کمک به اقتصاد بانوان شاغل و هنرمند خواهد شد.

وی افزود: صنایع دستی هنری است كه آمیخته با فرهنگ است و توسعه و گسترش این هنر صنعت می تواند به معرفی فرهنگ در هر منطقه كمك كند.