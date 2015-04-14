اجرای طرح مديريت کيفيت در ۱۲ کلانتری ايلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی دولتی در حاشیه بازدید از کلانتری های شهر ایلام اظهار داشت :این طرح در سطح کلانتری های شهرستان ایلام، چرداول، سیروان، ایوان، ملکشاهی، دره شهر، آبدانان، مهران و دهلران اجرا شده است.

وی بهسازی محیط کلانتری ها، حفظ و ارتقاء شأن و منزلت کارکنان، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و رعایت حقوق شهروندی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: در ارزیابی های صورت گرفته پلیس ایلام در جشنواره مکنا رده برتر ناجا را در چند حوزه به دست آورده است.

پیشگیری هزینه های مقابله با جرم را کاهش می دهد

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: پیشگیرى از جرم از آن جهت اهمیت مى یابد که هزینه هایى را كه صرف برنامه هاى درمان و مجازات مى شود به مراتب بیش ازهزینه هایى است كه صرف اقدامات پیشگیرانه از جرم خواهد شد.

سردار علی دولتی در نشست با مدیران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی استان ایلام گفت: به طور كلى لزوم توجه به برنامه ها و سیاست هایى كه بتواند موجبات كاهش سطح بزهكارى و جرم را فراهم آورد، اولین نیاز جامعه برای تحقق امنیت اجتماعی پایدار است.

وی افزود: اگر نگاهی به سابقه اعمال سیاست های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف بیندازیم مشاهده می شود، اكثركشورها ازطریق برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان ها در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

فرمانده انتظامی استان ایلام آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری را از راهکارهای اصلی زندان زدایی در جامعه دانست و گفت: پیشگیرى از جرم بایستی با تكیه بر رویكرد اجتماع محور و تقویت ارزشها وكنترل های درونی به جای رویكرد امنیتی به وجود آید.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت زندان ها یکی از اولویت های پلیس است گفت: امروز نیروی انتظامی با تلاش هایی که در جهت کنترل جرایم و تامین امنیت در جامعه دارد به یکی از نهادهایی تبدیل شده که بخش اعظمی از احساس آرامش جامعه را برعهده دارد.

سردار دولتی افتتاح زندان جدید را یکی از نیازهای اساسی استان دانست و ابراز امیدواری کرد، راه اندازی این مکان بتواند در احساس آرامش شهروندان تاثیر گذار باشد.

مدیر کل سازمان زندان ها و امور تامینی استان ایلام در این نشست با تاکید بر نقش نیروی انتظامی در تحقق امنیت اجتماعی پایدار جامعه گفت: حضور پلیس آرامش بخش است به طوریکه با وجود امنیت، جامعه در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز رشد پیدا خواهد کرد.