آمبولانس های اروندی باید وارد سیستم امداد و نجات خوزستان شوند

علی خدادادی ضمن بازدید از مرکز پشتیبانی عملیات امداد و نجات جنوب غرب که با حضور رییس جمعیت هلال احمر کشور صورت گرفت در گفتگو با مهر عنوان کرد: این مرکز مجهز به یک دستگاه بالگرد، آمبولانس اتوبوس، خودروهای ترابری سبک و سنگین و سوله های بزرگ انبار است.

وی افزود: مرکز پشتیبانی عملیات امداد و نجات جنوب غرب کشور همه حوادث رخ داده در خوزستان و سایر استان های همجوار هم چون زلزله های بوشهر و ایلام را پشتیبانی کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به سه انبار ذخیره مواد مورد نیاز در مواقع ضروری اظهار کرد: انبارهای این مرکز نیاز های دو درصد از جمعیت استان را در خود ذخیره دارد. فاز چهارم این مجموعه که برای ساخت آن حدود شش میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است نیز در حال ساخت است البته برای اتمام این فاز نیازمند کمک های ویژه استانداری خوزستان هستیم.

خدادادی با اشاره به استقرار ۲۵ مرکز امداد و نجات در کل خوزستان گفت: با توجه به تعداد شهرستان های موجود در استان ۱۳ دستگاه آمبولانس مورد نیاز است زیرا تعداد آمبولانس های موجود پاسخگوی نیاز استان نیستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: در صورتی که بتوان این تعداد آمبولانس را از منطقه آزاد اروند خریداری کرد به طور حتم بار مالی بسیار زیادی از دوش این سازمان برداشته خواهد شد.