  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود؛

دستور جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستور جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی

اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جاری امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴، امروز سه شنبه با حضور اعضاء و به  ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار می‌شود.

دستور جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی جزئیات اجرایی شعار سال جاری «همدلی و هم زبانی مردم و دولت» اعلام شده است.

بررسی صلاحیت سرپرست‌ دانشگاه‌ها که از سال گذشته در دستور کار شورا بوده در دستور جلسه امروز نیز قرار ندارد.

محمد فرهادی وزیرعلوم، در آخرین روزهای سال گذشته اعلام کرد: تمامی دانشگاه هایی را که با سرپرست اداره می شوند برای تایید ریاستشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده اند و بررسی صلاحیت آنان در نوبت رسیدگی است.

در حال حاضر ۲۸ دانشگاه با سرپرست اداره می شوند که تایید صلاحیت آنها قرار بود در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید بحث و بررسی شود.

کد مطلب 2533893
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها