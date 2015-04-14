به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری انجمن منطق ایران و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نشست علمی "سمنتیکس رواداری بر پایه نظریه مدل؛ نقدی بر دو نظریه متاخر" با سخنرانی دکتر داوود حسینی از دانشگاه تربیت مدرس، چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه برگزار می شود.
در چکیده این سخنرانی آمده است: نظریههای غالب در باب ابهام استدلال میکنند که اصول رواداری – نظیر اینکه "هر کس قدش از شخص قدبلندی یک سانتیمتر کوتاهتر باشد قدبلند است" – سازگار نیستند، چون مولد پارادوکس خرمن اند. در پاسخ، دو نظریه زادینی (۲۰۰۸) و ونروژ (۲۰۱۰) با این هدف طراحی شدهاند که نشان دهند چگونه میتوان رواداری را از پارادوکس رهاند.
استدلال خواهد شد که هیچکدام از این دو نظریه موفق نیستند چراکه هر دو از سمنتیکس بر پایه نظریه مدل بهره میبرند و در هر سمنیکس اینگونهای محمولها مرز دقیق دارند و این یعنی اصل رواداری مربوط درست نیست. به عبارتی معنایی که این نظریهها به رواداری نسبت میدهند همان معنای شهودی رواداری نیست.نتیجه این خواهد بود که برای رهانیدن رواداری از ناسازگاری، گسست بیشتری از سمنتیکس کلاسیک لازم است. بحث را با برخی ملاحظات کلی در باب اینکه نظریه معنای رواداری چه شرایطی باید داشته باشد به پایان خواهیم رساند.
این نشست علمی فردا ۲۶ فروردین ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن همایش های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک ۴ برگزار می شود و حضور برای علاقه مندان آزاد است.
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