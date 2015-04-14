مردم گیلان برای حضور در مراسم استقبال از رئيس جمهور دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، با توجه به سفر استانی دکتر روحانی به گیلان، طی بیانیه مشترکی که از سوی نماینده ولی فقیه، مجمع نمایندگان و استاندار گیلان صادر شد، از مردم گیلان دعوت شد تا در مراسم استقبال از رییس جمهور حضور پر شور داشته باشند.

در این بیانیه آماده است؛ صدای پای بهار در سرزمين آب و آيينه و قرآن پيچيده است و بار ديگر گيلان هميشه بهار زيباترين نقاشی خداوند خواهد بود. امسال بهار فاطمی نويد گلهای سبز کاروانيان همدلان اميدوار و تشنگان خدمت را با خود آورده است و بهار در بهار شده و گيلان با قدم‌های رئيس جمهور محبوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران مزين خواهد شد سفری که باتدبير رشد وتوسعه را برای گيلان به ارمغان خواهد آورد.

در سالی که به فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال همدلی و همزبانی، ملت و دولت نامگذاری شده است از همه مردم فهيم و ولايتمدار و از همه اقشار مختلف، اساتيد دانشگاهيان، فرهنگيان، کشاورزان، اصناف و بازاريان، روحانيون و خانواده های معظم شهدا و جانبازان و همه مردم گيلان، دعوت می کنيم تا با حضور پرشور و گسترده در مراسم استقبال از رياست محترم جمهوری وکاروان تدبير واميد برگ زرين ديگری بر کتاب جاودان تعهد و ولايتمداری گيلانيان بيفزايند وجلوه ای ديگر از پشتوانه مردمی نظام رانشان دهند.

اميدواريم خداوند متعال اين گامهايی که در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوی مردم و مسولان برداشته می ‌شود جزء خيرات و مبرات و حسنات همه ما قرار دهد.