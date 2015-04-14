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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

درگیری های شدید طالبان و ارتش افغانستان در بدخشان

درگیری های شدید طالبان و ارتش افغانستان در بدخشان

درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغانستان و شبه نظامیان طالبان در ولایت بدخشان، منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر از هر دو طرف گردید.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، منابع امنیتی اطلاع دادند طی این درگیری ها ۳۳ مامور امنیتی کشته، زخمی و ناپدید شده اند. همچنین گفته می شود تلفات سنگینی نیز به گروه طالبان وارد شده است. طبق گفته مسئولان امنیتی، بیش از ۲۰ عضو طالبان کشته و ۱۷ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

درگیری های ولایت بدخشان افغانستان، از روز جمعه گذشته، پس از حمله طالبان به چند پاسگاه پلیس تشدید شد. ناامنی های اخیر در نقاط مختلف افغانستان، انتقادات فراوانی را متوجه رهبران دولت وحدت ملی کرده است.

گفتنی است که هنوز بعد از گذشت هفت ماه تکلیف وزارت دفاع ملی این کشور مشخص نشده است. بسیاری از کارشناسان، تاخیر در معرفی کابینه را دلیل این ناامنی ها می دانند.

کد مطلب 2533929

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