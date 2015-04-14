فرمان پوتین ترجمان اراده رهبران دوکشور برای ارتقای سطح همکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به امضای توافقنامه اخیر میان وزارتخانه‌های دفاع دو کشور و مذاکرات انجام شده در خصوص حل و فصل موضوع سامانه اس ۳۰۰ که اخیرا در تهران انجام شد، اظهار داشت: گسترش همکاری های دوجانبه و توسعه همکاری ها با سایر کشورهای همسایه در زمینه های مختلف می تواند در جهت استقرار ثبات و امنیت پایدار در منطقه بسیار موثر باشد.



وزیر دفاع افزود: تهدیدات فرامنطقه ای و گسترش فعالیت های تروریستی گروه های تکفیری ضرورت گسترش و تعمیق این همکاری ها را افزایش داده و همواره به عنوان یکی از محورهای اساسی رایزنی و همکاری میان ایران و روسیه مورد اهتمام و توجه بوده است.



کاخ کرملین روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی حکمی ممنوعیت تحویل سیستم موشکی اس ۳۰۰ به جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد.



ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه به عنوان آخرین میهمان سردار دهقان در سال ۱۳۹۳ در ۲۹ دی ماه برای امضای یک سند دفاعی نظامی به تهران سفر کرد.



همکاری برای حفظ صلح ، امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی، مقابله با انواع تروریسم ، تجزیه طلبی و افراط گرایی ،توسعه روابط در زمینه انواع آموزش های نظامی، برگزاری رزمایش های مشترک، دیدار شناورهای نظامی از بنادر یکدیگر، مبارزه با دزدان دریایی در دریای خزر و آبهای بین المللی از مفاد ذکر شده در این تفاهم نامه بود.



دو طرف در این دیدار همچنین بر عزم دو کشور برای حل موضوع سامانه اس ۳۰۰ که قرار بود به ایران تحویل داده شود، تاکید کرده بودند.