هفتمين سمپوزيوم بين المللی ربوكاپ آزاد ايران در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كيمياقلم معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در پنجمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک و هفتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران که صبح سه شنبه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي قزوين برگزار شد با تاكيد بر اهميت اين سمپوزيوم، گفت: سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران بسيار مهم است و ارزش آن اگر بيشتر از مسابقات ربوكاپ نباشد، كمتر نيست.
وي ادامه داد: در مسابقات ربوكاپ دست آوردهاي علمي حوزهي رباتيک ديده ميشود، اما در اينجا مشخص ميشود كه براي كسب آن دست آوردها چه فعاليتها و تلاشهاي انجام شده است.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با بيان تاريخچه كوتاهي از شكلگيري مباحث علمي در دوران مختلف تمدن بشري، گفت: گوتنبرگ با ساخت دستگاه چاپ، باعث شد علم مكتوب شود و كتابها بسيار راحتتر چاپ شوند و علم به ديگران منتقل شود.
كيمياقلم ضمن مثبت خواندن سمپوزيوم رباتيك، تصريح كرد: اين همايشها انتقال دانش بين پژوهشگران را امكانپذير ميكند و به همين دليل در رشد علم اهميت بسيار زيادي دارد.
وي افزود: امروزه دسترسي به علم بسيار آسان شده است و اين ميتواند فرصت بسيار خوبي براي پيشرفت شما دانشجويان باشد.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين ادامه داد: شما دانشجويان بايد از امكانات خوب عصر حاضر استفاده كنيد؛ هميشه كسب دانش و دانستن يک اصل زيبا و ابزار آن براي نسل شما بيشتر از هر دوراني مهيا است.
سجودي دبير اجرايي هفتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران نيز ضمن قدرداني از تمامي دستاندركاران برگزاري آن گفت: ۱۲۹ مقاله به دبيرخانهي اين سمپوزيوم ارسال شده بود كه از اين تعداد ۶۳ مقاله فارسي و ۶۶ مقاله نيز انگليسي بود كه پس از داوري، در نهايت ۴۰ مقاله جهت ارايه برگزيده شدند.
وی ادامه داد: ارايه مقالات در ۶ نشست تخصصي برنامهريزي شده است و در نهايت ۳ مقاله برتر ضمن كسب جايزه، جهت چاپ در مجلات معتبر علمي انتخاب خواهند شد.
سجودي ضمن قدرداني از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، دكتر كيمياقلم و دكتر ميبدي، گفت: اميدواريم در سالهاي آينده بتوانيم با تلاش همهي دوستان و دستاندركاران دانشگاه، سمپوزيوم بزرگتر و باكيفيتتري برگزار كنيم.
همچنين در اين مراسم دكتر محمدباقر منهاج، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير و استاد دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با ارايهي مباحثي در خصوص علم رباتيك و كاربردهاي آن، به ايراد سخنراني پرداخت.
در ادامه با برگزاري نشستهاي موازي، كارگاههاي آموزشي، جلسات ارايه مقالات و انتخاب مقالههاي برتر، پنجمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک و هفتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران به كار خود پايان داد.
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