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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶

هفتمين سمپوزيوم بين المللی ربوكاپ آزاد ايران در قزوین برگزار شد

هفتمين سمپوزيوم بين المللی ربوكاپ آزاد ايران در قزوین برگزار شد

قزوین- پنجمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک و هفتمين سمپوزيوم بين المللی ربوكاپ آزاد ايران به ميزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، كيمياقلم معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در پنجمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک و هفتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران که صبح سه شنبه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي قزوين برگزار شد با تاكيد بر اهميت اين سمپوزيوم، گفت: سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران بسيار مهم است و ارزش آن اگر بيشتر از مسابقات ربوكاپ نباشد، كمتر نيست.

وي ادامه داد: در مسابقات ربوكاپ دست آوردهاي علمي حوزه‌ي رباتيک ديده مي‌شود، اما در اينجا مشخص مي‌شود كه براي كسب آن دست آوردها چه فعاليت‌ها و تلاش‌هاي انجام شده است.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با بيان تاريخچه‌ كوتاهي از شكل‌گيري مباحث علمي در دوران مختلف تمدن بشري، گفت: گوتنبرگ با ساخت دستگاه چاپ، باعث شد علم مكتوب شود و كتاب‌ها بسيار راحت‌تر چاپ شوند و علم به ديگران منتقل شود.

كيمياقلم ضمن مثبت خواندن سمپوزيوم رباتيك، تصريح كرد: اين همايش‌ها انتقال دانش بين پژوهشگران را امكان‌پذير مي‌كند و به همين دليل در رشد علم اهميت بسيار زيادي دارد.

وي افزود: امروزه دسترسي به علم بسيار آسان شده است و اين مي‌تواند فرصت بسيار خوبي براي پيشرفت شما دانشجويان باشد.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين ادامه داد: شما دانشجويان بايد از امكانات خوب عصر حاضر استفاده كنيد؛ هميشه كسب دانش و دانستن يک اصل زيبا و ابزار آن براي نسل شما بيشتر از هر دوراني مهيا است.

سجودي دبير اجرايي هفتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران نيز ضمن قدرداني از تمامي دست‌اندركاران برگزاري آن گفت: ۱۲۹ مقاله به دبيرخانه‌ي اين سمپوزيوم ارسال شده بود كه از اين تعداد ۶۳ مقاله فارسي و ۶۶ مقاله نيز انگليسي بود كه پس از داوري، در نهايت ۴۰ مقاله جهت ارايه برگزيده شدند.

وی ادامه داد:‌ ارايه مقالات در ۶ نشست تخصصي برنامه‌ريزي شده است و در نهايت ۳ مقاله‌ برتر ضمن كسب جايزه، جهت چاپ در مجلات معتبر علمي انتخاب خواهند شد.

سجودي ضمن قدرداني از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، دكتر كيمياقلم و دكتر ميبدي، گفت:‌ اميدواريم در سال‌هاي آينده بتوانيم با تلاش همه‌ي دوستان و دست‌اندركاران دانشگاه، سمپوزيوم بزرگ‌تر و باكيفيت‌تري برگزار كنيم.

همچنين در اين مراسم دكتر محمدباقر منهاج، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير و استاد دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با ارايه‌ي مباحثي در خصوص علم رباتيك و كاربردهاي آن، به ايراد سخنراني پرداخت.

در ادامه با برگزاري نشست‌هاي موازي، كارگاه‌هاي آموزشي، جلسات ارايه‌ مقالات و انتخاب مقاله‌هاي برتر، پنجمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک و هفتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران به كار خود پايان داد.

کد مطلب 2533941

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