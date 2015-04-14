برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه كه يكشنبه ۲۳ فروردين پايان يافت، علاوه بر قرآن‌های خطی و دستنویس که به زبان‌های مختلف عرضه شده‌اند، دو قرآن نفیس با قدمت چند قرن نیز به نمایش گذاشته شد.

نخستین قرآن قدیمی این نمایشگاه، قرآنی با قدمت ۶۰۰ سال است که در کشور سوریه کتابت شده است و دومین قرآن قدیمی این نمایشگاه نيز قرآنی با قدمت ۴۰۰ سال است که ترجمه فارسی نیز دارد.

علاوه بر قرآن‌های نفیس قدیمی، آثاری جدیدتر و با ترجمه مترجمان معروفی نظیر ویلیام موئر (چاپ لندن در سال ۱۹۰۳ ميلادي) نیز در این نمایشگاه به نمايش عموم گذاشته شد.

علاوه بر نمایش قرآن‌هایي به زبان‌های مختلف، بخشی از نمایشگاه به نمایش صنایع دستی کشورهای اسلامی از جمله ایران اختصاص داشت.





در بخش معرفی کتاب‌های اسلامی نیز کتاب «ولایت فقیه» امام خمینی (ره) جزو آثار به نمایش درآمده بود. در توضیح این کتاب به زبان ژاپنی آورده شده بود که این کتاب و اصل ولایت فقیه، مبنای شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

همچنین محلی از نمایشگاه به معرفی و نمایش «ارگ بم» پیش و پس از زلزله شهر بم، اختصاص داشت. ژاپنی‌ها در مرمت ارگ بم پس از آسیب‌های وارده در اثر زمین لرزه، همکاری داشته و دارند.

بنابر اعلام اين خبر، هوشنگ علی‌مددی، سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در ژاپن، ضمن بازدید از موزه و قرآن‌های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه، با مسئولین این موزه و مرکز فرهنگی که دارای گنجینه یک میلیون جلد کتاب است، درباره همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد.

علی‌مددی در این دیدار پیشنهاد به نمایش درآوردن قرآن‌های طبع جمهوری اسلامی ایران در موزه و مرکز فرهنگی تویو را ارايه داد که با استقبال طرف ژاپنی روبرو و مقرر شد تا در خصوص اين پيشنهاد، بررسی‌های لازم صورت گیرد.