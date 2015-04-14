عربستان از نفوذ ایران سراسیمه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی صبح سه شنبه در نخستین دوره پیوست نگاری فرهنگی با تکیه بر این موضوع، ابراز کرد: عربستانی ها گرفتار توطئه آمریکا شده اند و آمریکایی ها به دنبال تجزیه این کشور هستند.

وی با اشاره به ماهیت آمریکایی ها، افزود: برنامه آمریکایی ها این است که عربستان را در جنگ با یمن فرسوده کرده و به تجزیه آن بپردازند. مامور این نقشه نیز فردی اسرائیلی به نام برنارد لوئیس است که از سال ۱۳۶۱ با طرح اشغال عراق در پی این بود به تجزیه این کشور هم بپردازد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور پیوست فرهنگی را موضوعی بر زمین مانده دانست که بسیج اساتید می تواند آن را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج اساتید کشور به دنبال کارهای زمین مانده است، گفت: نیاز است نظام نامه ای تدوین شود تا به مهندسی فرهنگی کشور بپردازد.

صلاحی مبارزه در جنگ نرم را هدف اساسی بسیج اساتید عنوان کرد و ادامه داد: در زمینه تلاش برای تدوین نقشه راه تمدن اسلامی هم بسیج اساتید پیش گام بوده است.

وی فراهم کردن بسترهای تدوین پیوست های فرهنگی را برشمرد و گفت: از آنجا که مهمترین ممیزه انقلاب اسلامی ایران فراهم شدن بستر فرهنگی است باید به این مهم پرداخت.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور همچنین هدف دیگر انقلاب اسلامی استقرار تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و افزود: رفتن به سوی این هدف بدون یک طراحی مدون ممکن نیست، لذا با اینکه ما بسیاری از مولفه های تبدیل شدن به قدرت بین المللی را داریم نیاز است به واسطه نفوذ اغنایی، رهبری و دانش به تدوین این نظام پرداخت.