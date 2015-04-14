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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

تا پایان سال جاری/

۳۵۰۰ خانوار روستايی در قزوين از نعمت گاز طبيعی برخوردار می شوند

۳۵۰۰ خانوار روستايی در قزوين از نعمت گاز طبيعی برخوردار می شوند

قزوین- مديرعامل شركت گاز استان قزوین از بهره مندی سه هزارو ۵۰۰ خانوار روستايی تا پايان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی نجفي صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های نعمت بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه عمليات گازرساني به سه هزارو 500 خانوار در قالب ۲۵ روستا مراحل اجرايي خود را طي می كند، افزود: پيش بيني مي شود حداكثر تا پايان سال جاري پروژه گازرساني به اين روستاها به اتمام برسد.

نجفی تصریح کرد: از تعداد ۲۵ روستا مورد نظر ۶ روستا در منطقه طارم، ۳ روستا در منطقه كوهين، ۱۰ روستا در حوزه شهرستان تاكستان و مابقي در حوزه آوج قراردارد.

وی یادآورشد: مجموعه شركت گاز استان قزوين با تمام توان در راستاي ارائه خدمات مطلوب به مردم شريف استان گام بر مي دارد و توسعه گازرساني به روستاها نيز از اولويت هاي كاري آن است.

کد مطلب 2533951

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