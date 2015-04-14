کنفرانس شناخت ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در تركيه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس كه ۲۳ فروردين برگزار شد، مارال آک شنر، نايبريیس مجلس و نماینده مردم استانبول، علی اوزگندوز، نماینده مردم استانبول در مجلس، شیخ صلاحالدین اوزگندوز، امام جمعه استانبول، انسیه خرعلی، ريیس دانشگاه الزهرا، مرتضایفر، سرکنسول ایران در استانبول و جمعی دیگر از مسئولین محلی، علما و رؤسای گروههای اجتماعی و فرهنگی، حضور داشتند و به سخنراني پرداختند.
در این مراسم که به همت مؤسسه خیریه «زهرا آنا» و با همکاری اتحادیه علماي جابر، بنیاد جعفری و با مشارکت سرکنسولگری ايران در استانبول برگزار شد، سخنرانان به بيان مناقب حضرت زهرا (س) و بررسي وضعيت موجود جهان اسلام و منطقه، پرداختند.
از جمله انسيه خزعلي، رييس دانشگاه الزهرا (س) كه از ايران براي شركت در اين كنفرانس بينالمللي حضور داشت، در سخناني گفت: امروز امت اسلامی و زنان فرهیخته جامعه ما، زنی را الگو و سرمشق خود قرار دادهاند که به فرموده پیامبر گرامی اسلام (ص) سرور زنان دو عالم است. کسی که پیامبر (ص) با نام «ام ابیها» از او نام میکند؛ چرا که خویش را از او میبیند و ادامه حرکت بزرگ و سازنده رسالت را در سیره او پایدار میبیند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: فاطمه (س) تنها زنی است که به عنوان عصاره زنان مسلمانان در جریان مباهله، پیامبر (ص) را همراهی میكند تا حقانیت او را به جهان ثابت كند.
خزعلي ادامه داد: با این جایگاه حضرت زهرا (س)، همه تصورات و اوهامات عصر جاهلی که با زنده به گور کردن دختران، آنان را مایه ننگ ميدانستند، فرو میریزد.
وي تأكيد كرد: اینک ما زنان مسلمانیم و این اندوخته گرانبها و سرمایه ارزشمند و اینکه چگونه هویت از دست رفته دختران و سازندگان نسل آینده خویش را با الهام از سبک زندگی فاطمی بازسازی کنیم و حیات دوباره را به نسلی که اسیر پوچگرایی، بیهویتی و سردرگمی دوران پرآشوب معاصر است، برگردانیم.
رييس دانشگاه الزهرا (س) همچنين گفت: جوانانی که در مواجهه با افراط و تفریطهای جاهلان و مغرضان، به دنبال راه معتدل و سرمنزل مقصود میگردند و به دلیل عدم ترسیم الگوهای به زبان روز و منطبق با نیازهای عصر، نمیتوانند مسیر سعادت خویش را به درستی تشخیص دهند و روز به روز در گرداب شیادانی که با تبلیغات مادی و دنیافریب، آنان را از اصالت وجودی خویش جدا میسازند، فرو میروند.
وي تأكيد كرد: غرب راهی را كه پیموده و به بن بست رسیده را اکنون درصدد است تا برای فرزندان ما اجرا كند و داشتههایمان را به بهانه عقب نماندن از دنیا، از دستمان بگیرد. در حالیکه در آن جوامع، رجوع به ارزشهای مقدسی که موجب پایداری خانواده و عشق و دوستی پاک میشود، شروع شده است.
وي همچنين در تشريح جايگاه زنان در ايران، گفت: به لطف الهی، زنان ما در سالهای بعد از انقلاب، ثابت کردند که میتوان نمونه خوبی از فعالیت علمی، اجرایی و مدیریتی زنان در جامعه ارايه داد. زنانی که توانستند با فرمان امام خمینی (ره) بیسوادی را از جامعه زنان ریشهکن کنند و با تلاش علمی خویش در برخی سالها بیش از ۶۰ درصد کرسیهای دانشگاه را به خود اختصاص دهند و با حفظ ارزشهای دینی و فرهنگی خویش در عرصههای گوناگون، از معاونت ریاست جمهوری تا وزارت و نمایندگی مجلس تا مدیریت مراکز علمی و فرهنگی و تا ریاست بر مراکز اقتصادی و تجاری، سهم بزرگی در پیشرفت کشور داشته باشند.
همچنين در اين كنفرانس بينالمللي، پیام آیتاللهالعظمی مکارمشیرازی كه به مناسبت برگزاري اين كنفرانس، صادر شده است، قرائت شد.
مرجع جهان تشیع، در این پیام با تشکر از اهتمام برگزارکنندگان مراسم، درک ابعاد شخصیت حضرت صدیقه کبری(س) را فوق تصور بشر دانسته و درباره فضايل این بانوی مکرم، مطالبی را با استناد به احادیثی از پیامبر اسلام (ص) بیان و تأکید كرده است.
بنا بر اعلام اين گزارش، در بخشهای مختلف این کنفرانس، مولودیخوانی اجرا شد و در پايان، به ۱۵ نفر از شركتكنندگان جوايزی از جمله تشرف به مشهد مقدس و کربلای معلی، اهدا شد.
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