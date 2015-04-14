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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

عبدالملکی خبر داد:

۸۰۰ کلاه ایمنی به موتورسواران نمونه نهاوندی اهدا می شود

۸۰۰ کلاه ایمنی به موتورسواران نمونه نهاوندی اهدا می شود

نهاوند- فرماندارشهرستان نهاوند ازتوزیع رایگان ۸۰۰ کلاه ایمنی به رانندگان نمونه موتور سیکلت در شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: به منظور تشویق و ترویج فرهنگ استفاده درست از موتور سیکلت و رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان این وسیله نقلیه ۸۰۰ کلاه ایمنی بین رانندگان نمونه موتور سیکلت توزیع می شود.

عبدالملکی گفت: داشتن گواهینامه و بیمه، رعایت قانون و استفاده صحیح از فرهنگ استفاده از موتور سیکلت و نداشتن هیچ گونه تخلف و خلافی از موارد مهم برای انتخاب رانندگان نمونه موتور سیکلت است.

وی با بیان این موضوع که برنامه ها و طرح های کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی بدون اجرا در سطح شهرستان به سرانجام نمی رسند، گفت: آسیب شناسی ناهنجاری های اجتماعی و مشخص کردن علل بروز جرم در جامعه به منظور ارائه راهکاری های علمی برای کاهش آن از وظیفه اصلی کمیسیون ارتقا امنیت است.

فرماندار شهرستان نهاوند گسترش و پایداری احساس امنیت اجتماعی را در جامعه و بین مردم مهم و حساس خواند و ادامه داد: شناخت تهدیدها و فرصت‌ها و آسیب‌شناسی جامعه و برقراری امنیت پایدار در جامعه از اهداف مهم کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی است.

امامعلی عبدالملکی اظهار داشت: برگزاري جلسات و نشست ها و برنامه ريزی درست و اطلاع رساني و آموزش در اين زمينه مي تواند از بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و عمومي در سطح جامعه جلوگيري كند.

عبدالملکی از دستگاه هاي متولي اين امر خواست برنامه هاي خود را با رويكرد اولويت محورهاي قابل اجرا فرهنگي در راستاي ارتقا امنيت اجتماعي و اخلاقي ارائه کنند.

 

 

کد مطلب 2533967

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