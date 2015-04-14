اردبیل جزو ضعیف ترین استان ها در بیمه باشگاهی است

ایوب بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متاسفانه عملکرد باشگاه ها در بیمه ورزشکار مطلوب نیست و بین باشگاه ها با هیئت های ورزشی نیز تعامل مطلوبی وجود ندارد.

وی افزود: هر چند طی ماه های اخیر برخی هیئت ها تعامل و نظارت خود بر باشگاه ها را افزایش داده اند اما در مجموع انتظار می رود تعامل باشگاه با هیئت و ورزش و جوانان افزایش یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان از اجرای طرح جدیدی در خصوص سهم بیمه باشگاهی خبر داد و اضافه کرد: پیش از این بیمه با باشگاه بر نمی گشت اما در طرحی جدید قرار است ۹۰ درصد حق بیمه به خود باشگاه بر گردد.

به گفته بهتاج در واقع در طرح قبلی ۶۵ درصد حق بیمه سهم فدارسیون بود و عملا هیئت ها و باشگاه ها سهم ناچیزی از بیمه داشتند.

وی تصریح کرد: در طرح جدیدی که از امسال اجرا خواهد شد، فقط ۱۰ درصد حق بیمه به فدارسیون اختصاص می یابد و ۹۰ درصد به استان بر می گردد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اضافه کرد: اگر فرد در باشگاه بیمه شود سهم ۹۰ درصدی به خود باشگاه اختصاص می یابد.

بهتاج تاکید دارد که با توجه به ابعاد و اثرات مطلوب این طرح انتظار می رود بیمه های باشگاهی در استان افزایش یابد و این موضوع مورد توجه مدیران باشگاه ها قرار گیرد.