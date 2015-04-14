مصرف یک و شش دهم میلیارد لیتر فرآورده نفتی در منطقه همدان

صادق فریدی در گفتگو با مهر گفت: مصرف بنزین منطقه همدان در سال گذشته با دو درصد کاهش نسبت به سال ٩٢، به ٤٢٧ میلیون و ١٦٣ هزار و ۱۰۰ لیتر رسید.

صادق فریدی سهم نفت گاز مصرفی این منطقه را در ١٢ ماه سال پارسال، ٥٨٨ میلیون و ٧٨٥ هزار و ٢٠٠ لیتر اعلام و عنوان کرد: این مقدار از افزایش یک و یک دهم درصدی مصرف این فرآورده نفتی نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد.

وی همچنین از مصرف ٥٨ میلیون و ١٧٧ هزار لیتر نفت سفید در ٣٦٥ روز پارسال خبر داد و افزود: مصرف این فرآورده نفتی در بازه زمانی یاد شده نسبت به سال ٩٢ حدود ١٧ درصد کاهش یافته است.

فریدی با اشاره به کاهش ۱۳ و نیم درصدی مصرف نفت کوره پارسال منطقه همدان نسبت به سال ٩٢، گفت: مصرف این سوخت در سال گذشته به ٥٩٤ میلیون و ٤٨٩ هزار و ٨٥١ لیتر رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان درباره گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) این منطقه نیز یادآور شد: مصرف این سوخت پاک نسبت به سال ٩٢، با افزایش ١٠ درصدی همراه بوده است.