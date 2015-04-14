گروه دوم گردشگران امریکایی واروپایی در سال جدید به اصفهان می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل میراث فرهنگی اصفهان، فریدون اللهیاری با اعلام خبر ورود ۲۰ قطار گردشگری از اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۵، اظهار داشت: این گردشگران به صورت ریلی در قالب گروه‌های گردشگری برای بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری وارد اصفهان می‌شوند.

وی درباره جزئیات این قطارهای گردشگری بیان کرد: افزود: نخستین گروه گردشگری ۲۱ فروردین‌ماه امسال در قالب ۷۲ نفر برای بازدید از شهر زیبای اصفهان وارد این شهر شدند‌.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: قرار است ۲۹ فروردین‌ماه امسال نیز یک گروه ۵۶ نفری از کشورهای آمریکایی و اروپایی برای بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری وارد نصف جهان شوند.

وی با بیان اینکه توان بالقوه مدیریتی در بانوان اداره‌کل میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان بسیار زیاد است‌، تصریح کرد: گسترش فعالیت‌های اجتماعی بانوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بدون شک باید این بحث مهم در بدنه اجتماعی جامعه به ویژه در اداره‌کل میراث فرهنگی نیز فراهم آید.

اللهیاری با اشاره به اینکه بسیاری از امور در این اداره‌کل نیاز به بازنگری جدی دارد، گفت: امروز به نظر می‌رسد بسیاری موارد در حوزه امور رفاهی و یا تکریم کارکنان چندان رضایت‌بخش نبوده و مورد رضایت من نیست‌، بنابراین معتقد هستم که با عزم جدی و همدلی باید برای حل مشکلات سازمان حرکت کنیم.

وی پیشرفت سازمان را در گرو همکاری همه کارکنان ذکر و خاطرنشان کرد: بسیاری از ناپایداری‌ها و سوء‌تدبیر‌ها و عدم تخصص‌‌گرایی‌هایی که تاکنون در سازمان وجود داشته را از بین ببریم و برای این کار یاری همگی شما را می‌طلبم‌.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: عشق و علاقه برای خدمت در این سازمان حرف نخست را می‌زند و توسعه ارتباط همکاران با مدیریت و ارتقای همدلی و حذف هرگونه یاس و سرخوردگی می‌تواند شأن و حرمت این مجموعه را آن‌گونه که هست، حفظ کند.

وی مسائل رفاهی کارکنان را از نیازهای مهم و اساسی این اداره‌کل دانست و افزود: مسائل رفاهی پرسنل باید تعریف مشخصی داشته باشد و هرگونه غفلت در این زمینه از سوی من پذیرفتنی نیست‌.

اللهیاری بر برپایی جشن در اعیاد مختلف از جمله سالروز ولادت دخت نبی اکرم (س) و گرامیداشت مقام مادر را از الزامات دانست و بیان کرد: باید از تمام ظرفیت‌ها‌، توان سازمان و زیرساخت‌های سازمان برای رفاه کارکنان استفاده کرد تا همکاران بتوانند با تمدد و آرامش بهتری به فعالیت‌های اداری خود رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: کارکنان میراث فرهنگی تنها بر‌اساس ضوابط فعالیت نکرده، بلکه هرگونه فعالیت در این سازمان بیانگر تلاش مضاعف آنان برای حفظ فرهنگ و هویت سرزمین مادری است‌.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بدون شک کارکنان این سازمان‌، آرمان بسیاری از میراث دوستان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن این کشور کهن را بر‌آورده می‌سازند که این خود جای بسی تقدیر و تشکر دارد.