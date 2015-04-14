  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

صنايع كوچک صاحب برنامه راهبردی می‌شود

صنايع كوچک صاحب برنامه راهبردی می‌شود

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک بر ضرورت تهیه برنامه راهبردی به تفکیک رشته های صنعتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی گفت: ۶۹ درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک که تعطیل شده است، کمبود نقدینگی دارد و مشکل ۱۴ درصد این صنایع، فقدان بازار و ۸ درصد هم مشکل تأمین مواد اولیه است.

وی اظهارداشت: در دو سال می توان ۱۹۳ هزار شغل در این حوزه ایجاد و ۱۹ هزار واحد صنعتی را تکمیل ظرفیت کرد.

مقیمی گفت: برای رونق این صنایع در سال گذشته طرحی در هیات وزیران تصویب شد که امیدواریم امسال با همت بانک مرکزی، بخشی از منابع و تسهیلات به حوزه صنایع کوچک سرازیر شود تا صنایع کوچک تعطیل شده احیا شود و صنایع با همه ظرفیت فعال شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: بیش از ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک موجود در کشور با هدف رفع موانع تولید، دسته بندی شده است.

مقیمی خاطرنشان کرد: برای ۴۰ درصد واحدهای راکد و ۲۰ درصد از واحدهایی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کند، برنامه ریزی شده است و به طور میانگین به واحدهای صنایع کوچک حدود ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود و در مجموع به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی افزود: از منابعی که در هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداخت می شود و بازپرداخت این تسهیلات سه ساله خواهد بود.

کد مطلب 2534004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها