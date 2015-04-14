به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی گفت: ۶۹ درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک که تعطیل شده است، کمبود نقدینگی دارد و مشکل ۱۴ درصد این صنایع، فقدان بازار و ۸ درصد هم مشکل تأمین مواد اولیه است.



وی اظهارداشت: در دو سال می توان ۱۹۳ هزار شغل در این حوزه ایجاد و ۱۹ هزار واحد صنعتی را تکمیل ظرفیت کرد.



مقیمی گفت: برای رونق این صنایع در سال گذشته طرحی در هیات وزیران تصویب شد که امیدواریم امسال با همت بانک مرکزی، بخشی از منابع و تسهیلات به حوزه صنایع کوچک سرازیر شود تا صنایع کوچک تعطیل شده احیا شود و صنایع با همه ظرفیت فعال شود.



معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: بیش از ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک موجود در کشور با هدف رفع موانع تولید، دسته بندی شده است.



مقیمی خاطرنشان کرد: برای ۴۰ درصد واحدهای راکد و ۲۰ درصد از واحدهایی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کند، برنامه ریزی شده است و به طور میانگین به واحدهای صنایع کوچک حدود ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود و در مجموع به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.



وی افزود: از منابعی که در هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداخت می شود و بازپرداخت این تسهیلات سه ساله خواهد بود.