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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

معاون فرماندار شهرستان دلیجان منصوب شد

معاون فرماندار شهرستان دلیجان منصوب شد

اراک- طی حکمی از سوی حسن بیگی سرپرست استانداری مرکزی، مسعود صفری به عنوان معاون فرماندار شهرستان دلیجان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی استانداری مرکزی، در این حکم آمده است: با توجه به پیشنهاد فرماندار شهرستان دلیجان و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون فرماندار این شهرستان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با الهام از فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید با استفاده از تمام ظرفیت های مادی و معنوی، دقت در حفظ بیت المال و رعایت حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان نظام در ارائه خدمات خالصانه و صادقانه موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 2534017

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