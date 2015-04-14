معاون فرماندار شهرستان دلیجان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی استانداری مرکزی، در این حکم آمده است: با توجه به پیشنهاد فرماندار شهرستان دلیجان و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون فرماندار این شهرستان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با الهام از فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید با استفاده از تمام ظرفیت های مادی و معنوی، دقت در حفظ بیت المال و رعایت حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان نظام در ارائه خدمات خالصانه و صادقانه موفق و مؤید باشید.