به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر رجبی قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ۲۹ فروردین به عنوان سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی نیروی زمینی ارتش نامگذاری شده است، بیان کرد: در اصل ۱۴۳ قانون اساسی در خصوص مأموریت ارتش آمده است که ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

وی گفت:‌ امروز پس از ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش ایران با قدرت در منطقه و کشور حضوری فعال دارد.

ارشد نظامی آجا در منطقه قم با اشاره به اینکه با ورق زدن تاریخ درمی‌یابیم که پیکره و بدنه ارتش از ملت بوده است، افزود: در تمام سازمان‌های قبل از انقلاب افرادی به عنوان مزدور برای نظام شاهنشاهی فعالیت می‌کردند اما خوشبختانه از آنجایی که بدنه اصلی ارتش را ملت تشکیل می‌دادند، ارتشیان قبل از پیروزی انقلاب به سرعت به صفوف مردم پیوستند و نشان دادند که ارتش در خدمت اسلام و مردم است که این امر موجب شد انقلاب به سرعت گام‌های نهایی را برای رسیدن به پیروزی بردارد.

وی بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران روز به روز اقتدار بیشتری یافته و اطمینان مسئولان را جلب کرده‌اند که این امر ناشی از نیروی ایمان، خودباوری و ولایی بودن آنهاست.

۶۴۰ شهید ارتشی در قم

رجبی ادامه داد: ارتش در هشت سال جنگ تحمیلی نزدیک به ۵۰ هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است که از میان آنها ۶۴۰ نفر از شهدا از قم بوده‌اند.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های هفته ارتش در قم افزود:‌ دیدار با خانواده معظم شهدا، مراسم عطرافشانی قبور شهدا در روز پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، مراسم برگزاری جشن سالروز هفته ارتش با سخنرانی رئیس شورای اسلامی شهر، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از برنامه‌های هفته ارتش در قم است.

فرمانده آمادگاه شهید سرلشکر فراشاهی ادامه داد: همچنین در این هفته سخنرانانی به مدارس جهت ارائه مبانی ارتش به نسل جدید اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد:‌ به مناسبت هفته ارتش، آموزش تیراندازی به صورت رایگان برای عموم در روز جمعه از ساعت هشت صبح تا عصر برگزار می‌شود.

سرهنگ رجبی بیان کرد: یکی از افتخارات ارتش این است که بسیاری از مهمات ساخت داخل و بومی است، همچنین مهماتی که به دلیل گذر زمان دارای مشکل بودند نیز بازسازی شده و به چرخه ارتش وارد شدند.

وی در خصوص صدور مجوز اسلحه شکاری نیز افزود: تاکنون حدود ۶ هزار مجور رسمی اسلحه شکاری در قم صادر شده که بیشتر برای حفاظت از اموال بوده است که متقاضیان برای دریافت مجوز باید به اداره اسلحه و مهمات ارتش مراجعه کنند.