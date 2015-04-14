حمایت از تولید زمینه افزایش صادرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرکهای صنعتی مازندران سید مصطفی موسوی در نشست با رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بيان کرد: مديريت، برنامه ريزي ، بازاريابي و توليد مناسب از موارد استراتژي واحدهاي توليدي و صنعتي استان است.

مديرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران با اشاره به ارائه تسهيلات مورد نياز به واحدهاي توليدي توانمند و داراي اهليت اظهار داشت: ارائه تسهيلات بموقع مي تواند قسمت اعظمي از مشكلات بخش صنعت و توليد , در زمينه سرمايه در گردش را مرتفع نمايد.

سيد مصطفي موسوي افزود: واحدهاي توليدي بايد از مشاور اقتصادي در بدنه واحد توليدي خود بهره مند شوند و از مشاوره آن در روند اجرايي توليد ، بازار و سرمايه گذاري استفاده كنند.

وي بيان کرد: واحدهايي كه به بانك براي دريافت تسهيلات معرفي مي شوند ، قبل از معرفي ، بررسي دقيق درخصوص اهليت و توانمندي واحد انجام مي شود.

موسوي تصريح كرد: ارتباط بانك و بخش توليد و صنعت ميتواند مشكلات را كاهش دهد تا توليد و اشتغال پايدار به ثبات برسند و موجب بهبود اقتصاد ، توليد و در نتيجه ، رشد و توسعه استان خواهد شد.

رئيس اداره امور شعب بانك مهر اقتصاد مازندران نيز در اين ديدار گفت : نگاه بانك ، حمايت از بخش صنعت و توليد است.

عسگري افزود : بانك مهر اقتصاد مساعدت لازم درخصوص ارائه تسهيلات و تأمين وثيقه مورد نياز واحدهاي توليدي و صنعتي را با سرمايه گذاران دارد و اين بانك با ارائه تسهيلات مورد نياز بخش صنعت ، بدنبال توليد و اشتغال پايدار در سطح استان است.