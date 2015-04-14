به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری بیش از یک سال است که هدایت تیم ملی تیراندازی را بر عهده گرفته و در حال حاضر نیز هدایت ملی پوشان را برای آمادگی مسابقات جام جهانی ترکیه بر عهده دارد.

وی در خصوص این مرحله از تمرینات به روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان گفت: در تمرینات این مرحله بدنسازی را به دو صورت اجرا می کنیم؛ یکی با روش‌های مرسوم و دیگری با سلاح. در واقع برخی از تمرینات بدنسازی به گونه‌ای طراحی شده که در حین انجام تیراندازی و با سلاح انجام می شود. ضمن اینکه در این دوره برای اولین بار از مدیسین بال استفاده کردیم که ورزشکاران به وسیله آنها و همین طور توپ های کوچک، خود را گرم می کنند و برای تمرینات آماده می شوند.

امیری خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در این اردو مد نظر بود و در حال اجراست، استفاده از روش شرطی کردن ورزشکاران است. به این معنی که نسبت به برخی از کلمات ذهنیت مشخصی پیدا می کنند و به عنوان مثال با شنیدن کلمه "خوب است" متوجه می شوند که عملکرد خوب یا متوسطی داشته اند.

وی در همین زمینه اضافه کرد: به صورت کلی، القائات ذهنی از روش های من در اردوهای آمادگی است که علاوه بر افزایش تمرکز و قدرت ذهنی، باعث می شود تا ورزشکاران به یک آرامش قلبی و فکری نیز دست پیدا کنند. در این زمینه می توانم به نوع خاصی از ریلکسیشن اشاره کنم که علاوه بر آرام کردن ملی پوشان این کارکرد را نیز دارد که در هنگام مسابقات به ویژه شب قبل از آن، با انجام این ریلکسیشن ضمن دستیابی به تمرکز، برای انجام مسابقه‌ای خوب و قابل قبول نیز آماده می شوند.

مربی تیم ملی گفت: فاصله سنی من با بیشتر شاگردانم در تیم ملی به گونه‌ای است که هماهنند فرزندانم هستند و من نیز صادقانه همین احساس را نسبت به آنها دارم و آنهایی که از نظر سنی به هم نزدیک هستیم هم برای من مثل یک دوست صمیمی هستند. معتقدم در تیراندازی این رابطه صمیمانه می تواند بسیار اثربخش باشد و نکاتی را که باید به ورزشکاران گوشزد کرد همین طور اصلاحاتی که نیاز هست در تکنیک ها و شیوه های تمرینی آنها ایجاد شود، از طریق این رابطه صمیمانه بسیار بهتر انجام می شود.

امیری افزود: البته در اتخاد تمامی این شیوه ها، اعم از تمرینات ریلکسیشن و همین طور نحوه ارتباط با ورزشکاران، از متخصصین روانشناسی نظیر دکتر واعظ موسوی کمک و راهنمایی گرفته ام و بدون مشورت گرفتن با صاحبنظران، این شیوه ها را پیاده نکرده ام.

مربی تیم ملی در پایان گفت: با پایان یافتن این تمرینات، دومین مرحله اردو که متصل به اعزام نیز هست، از ۸ اردیبهشت آغاز می شود و پس از آن به مسابقات جام جهانی ترکیه اعزام خواهیم شد که باید گفت سطح ملی پوشان ما از این مسابقات بالاتر است و ان شاالله با نتایج خوبی از این رقابتها بازمی گردیم.

اولین مرحله تمرینات تیم ملی تیراندازی از ۱۶ فروردین آغاز شده و تا ۲۷ این ماه در جریان خواهد بود.