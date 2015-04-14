به گزارش خبرنگار مهر، به رغم سیاست کلی دولت که برهمکاری و ارتباط متقابل با رسانه‌ها تاکید دارد، وزارت علوم دراین زمینه برخلاف سیاست های دولت تدبیر و امید عمل می کند.

ارتباط رسانه‌ای این وزارت خانه روز به روز با اصحاب رسانه ضعیف‌تر می‌شود به طوریکه مسئولان و معاونان آن از پاسخگویی به رسانه ها واهمه دارند و اگر برحسب تصادف در برنامه ای حضور داشته باشند برای پاسخگویی به سوال خبرنگاران، خواستار هماهنگی با روابط عمومی وزارت علوم بوده و یا اینکه به صراحت اعلام می کنند در مورد سئوال های مطرح شده صحبت نمی کنند.

البته سیاست رسانه ای وزارت علوم به همین نقطه ختم نمی شود، این وزارت خانه و سازمان های زیرمجموع آن ، در برنامه هایی که با حضور خبرنگاران برگزار می شود نیز سیاست های گزینشی خود را دارند و بیشتر برنامه های این وزارت خانه را تنها با حضور معدود رسانه های منتخب خود که در تمام برنامه ها ثابت هستند برگزار می کنند.

برای مثال در هفته جاری برنامه نشست خبری پژوهشگاه هوافضا، برنامه امضای تفاهم‌نامه وزارت علوم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و برنامه امروز تودیع و معارفه رئیس صندوق رفاه دانشجویان با حضور همان رسانه‌های گزینشی ثابت برگزار شد.

تا کنون پیگیری خبرنگار مهر برای تعامل با مسئولان این وزارت خانه راه به جایی نبرده است به نحوی که روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم دعوت از سایر رسانه‌ها گفت: به علت محدودیت جا فقط دو رسانه (دو رسانه ثابت برنامه های وزارت علوم ) دعوت شده اندو اعلام کرد نام دو رسانه مذکور به حراست صندوق رفاه اعلام شده و از حضور سایر رسانه جلوگیری خواهد شد.

درحالی وزارت علوم سیاست گریز از پاسخگویی به خبرنگاران و اصحاب رسانه را در پیش گرفته که دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم در اولین حضور خود بر ارتباط متقابل با رسانه ها تاکید داشت. امید می رود در شرایطی که موضوع تعامل رسانه ای یکی از سرفصل های برنامه ای وزیرعلوم بود این وزارت خانه نسبت به این موضوع عملکرد قابل قبولی را ارایه دهد.