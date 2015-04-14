تربیت ۵۰۰۰ حافظ کل قرآن/ مشکل فضای قرآنی تأمین بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه های قرآنی جامعه کارگری کشور پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۵ فروردین با سخنرانی طه محجوب مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر در محل این موسسه برگزار شد.

طه محجوب در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته و برنامه های سال جاری این دارالقرآن، گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برتربیت ۱۰ میلیون نفر حافظ قرآن، موسسات و نهادهای قرآنی آمارهای عجیب و غریبی از تربیت حافظ کل قرآن ارائه می دهند که غیر واقعی هستند. از ۱۰ هزار نفری که برای آموزشهای قرآنی در موسسه مان ثبت نام کرده اند ۸ هزار نفر موفق شدند، دوره حفظ کل قرآن کریم را بگذرانند که از این تعداد تنها ۵ هزار نفرشان حافظ کل قرآن کریم شدند.

وی افزود: در جمع قرآن آموزان ما ۵۰ نفر هم نابینا داشتیم که تنها یک نفرشان موفق به حفظ کل قرآن کریم شد. و این آمار غیر از ناشنوایانی است که داریم. ما رکورد حفظ قرآن را زده ایم. یعنی در ۷ ماهه یک نفر حافظ کل قرآن تربیت کرده ایم. در دوره های مهد کودک ها و پیش دبستانی فعال هستیم و با تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش بسته ایم تعداد مهدهایمان را به ۱۰۰۰ عدد رسانده ایم که امیدواریم در سالجاری این مهدهای قرآن توسعه و گسترش یابند. در نمایشگاه قرآن کریم هم امسال نه به عنوان انتشارات بلکه به عنوان یک موسسه قرآنی شرکت داریم. سال گذشته صندوق قرض الحسنه ای را دایر کردیم.

محجوب برنامه های قرآنی جامعه کارگری در سال جاری را چنین بر شمرد:

۱. فرهنگی

- برگزاری دومین دوره جشنواره سعی برای کارگران و خانواده های آنان با پیش بینی شرکت یک میلیون نفر

- راه اندازی سایت ketabequran.ir با ارائه خدمات ویژه در موضوعات دینی و قرآنی

- ساخت اولین برنامه قرآنی کارگری در صدا و سیما

۲. آموزشی

- برنامه ریزی جهت آموزش ۱۵۰۰۰۰ نفر در سراسر کشور

-آموزش ۱۰۰۰۰۰ نفر در کارخانجات

-غیرحضوری ۴۰۰۰۰ نفر

-نخبگان (دوره های مربیگری، کارشناسی حفظ و از این قبیل) ۷۰۰۰ نفر

-مهد قرآن(سنین کودکان) ۳۰۰۰ نفر

وی راه اندازی طرح آموزشی فکر برای کودکان (فبک) پیرو فرمایشات و تأکید مقام معظم رهبری و طبق سند تحول آموزش و پرورش را از دیگر برنامه های امسال خود معرفی کرد. همچنین راه اندازی طرح آموزش های عمومی و تخصصی نهج البلاغه برای کارگران و خانواده های آنان و در مهدهای کودک کشور در سراسر کشور به صورت حضوری و غیر حضوری را از دیگر برنامه های سال جاری این موسسه اعلام کرد.

محجوب افزود: ما برای تمامی سنین، آموزشهای قرآن را داریم و حتی برای تمام سلایق در داخل و خارج از کشور برنامه داریم. همچنین برای کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، بازنشستگان، معلولان، نابینایان، ناشنوایان، زندانیان و سایر اقشار جامعه آموزشهای قرآنی در رشته های روخوانی(در تمام سطوح، مفاهیم، حفظ، نهج البلاغه، سبک زندگی و مهارت های زندگی قرآنی و تثبیت و تدبر در قرآن ارائه می دهیم.

مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر، برنامه های توسعه ای و کیفی این موسسه را چنین بر شمرد:

-راه اندازی ۱۰۰۰ دارالقرآن در کارخانجات با کمک انجمنهای اسلامی که میانگین ۱۰۰ نفر قرآن آموز ۱۰۰ هزار نفر را پوشش می دهیم.

راه اندازی ۳۰ مهد کودک قرآنی برای فرزندان کارگر در سراسر کشور

-راه اندازی معاونت امور بین الملل با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

-راه اندازی حداقل ۱۰ شعبه جدید دارالقرآن خانه کارگر در استانها که به ۲۰ شعبه خواهد رسید.

وی برنامه های کیفی را هم اجرای ISO IWA۲ به عنوان تنها فرایند استانداردسازی مراکز آموزشی در دنیا عنوان کرد. راه اندازی اولین سامانه آموزشی موسسات قرآنی، راه اندازی سیستم MIS سیستم اطلاعات و مدیریت و پیاده سازی سیستن سنجش عملکرد موسسات قرآنی و پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین در موسسات قرآنی را از دیگر برنامه های کیفی دارالقرآن خانه کارگر بر شمرد.

وی در پایان با انتقاد از فضای قرآنی موجود کشور گفت: باید فضای قرآنی موجود کشور اصلاح و عوض شود و گرنه مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد و اگر لازم باشد و پای عمل برسد به خیلی جاها مراجعه می کنیم از جمله در مجلس این نقدها را ارائه می دهیم. بودجه قرآنی سرانه هر کارگر در حال حاضر یک ریال است و این در مقابل حقوق میلیونی فوتبالیستها جای تأسف دارد. البته تأمین بودجه مشکل فضای قرآنی را حل نمی کند. فضای قرآنی کشور بیشتر به عقل و فکر و علم نیاز دارد تا بودجه. ما می خواهیم ۱۰۰ هزار نفر حافظ کل قرآن در یک پروسه ۵ ساله به جامعه قرآنی کشور تحویل دهیم.