افتدار نیروهای مسلح در قزوین به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدالرضا شهری به مناسبت فرارسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان برنامه های ویژه این روز در استان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه روز ارتش تجلی اقتدار ایران در بازدارندگی و صیانت از مرزهاست افزود: روز ارتش جمهوری اسلامی از روزهای فراموش نشدنی انقلاب اسلامی است و نباید تدبیر خوب امام خمینی (ره) را در حفظ ارتش و در زمانی که ممکن بود تنها بازوی مسلح جمهوری اسلامی قطع شود را از یاد ببریم.

امیر شهری گفت: پس از از پیروزی انقلاب، کشور ما درگیر جنگی همه جانبه با دنیای استکبار به سرکردگی صدام بود و اولین نیروی کارآزموده که می توانست با ارتش تا به دندان مسلح روبرو شود، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و نیروهای مردمی بود.

این مسئول نظامی اظهارداشت: روحیه شهادت طلبی، ایثار و از خودگذشتگی در نیرهای مسلح بسیار متبلور و قابل لمس است.

وی، ارتقاء سطح معنوی و مذهبی ارتش جمهوری اسلامی پس از انقلاب، ایجاد روحیه خودباوری و خوداتکایی در بین کارکنان، ارتقاء سطح علمی در کلیه رده ها، طراحی ساخت و تولید اداوات مورد نیاز نیروهای مسلح و عدم وابستگی را از جمله دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد.

امیر شهری تصریح کرد: طرح ریزی تاکتیک های مقابله با دشمن بنا به نیاز، درک ایثار و فرهنگ عاشورایی و عملیاتی کردن آن در هشت سال دفاع مقدس از دیگر دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به بی ثباتی در کشورهای منطقه اظهارداشت: اگر رزمندگان اسلام نبودند و شهدا خون خود را برای صیانت از کشور نثار نمی کردند ما هم امروز مانند بسیاری از کشورهای منطقه با کوچکترین حادثه دچار تزلزل و بی ثباتی می شدیم و سرنوشت نامعلومی در انتظارمان بود.

فرمانده قرارگاه لشگر ۱۶ زرهی قزوین تصریح کرد: به مناسبت سالروز ارتش همزمان با سراسر کشور مراسم رژه نیروهای مسلح ساعت هشت و نیم صبح روز شنبه ۲۹ فروردین در مقابل لشگر ۱۶ زرهی قزوین با حضور نیروهای پیاده و خودرویی مستقر در استان باشکوه خاصی برگزار خواهد شد.

وی با بیان برخی برنامه های پیش بینی شده در استان اظهارداشت: حضور در مزار شهدا و گلباران آن برای تجدید میثاق با شهدا با حضور مسئولین کشوری و لشگری، شرکت در نماز جمعه و سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه در شهرستان ها از دیگر برنامه های گرامیداشت این روز در قزوین است.

امیر شهری یادآورشد: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان در هفته ارتش، تجلیل از بازنشستگان و سربازان نمونه، اعزام سخنران به مدارس و دانشگاه ها، برگزاری مسایقات فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه هایی است که در هفته و روز ارتش در استان قزوین برگزار خواهد شد.

فرمانده قرارگاه لشگر ۱۶ زرهی قزوین در پایان افزود: در حال حاضر نیروهای مسلح توانایی و قدرت لازم برای دفاع مقتدرانه و همه جانبه از کشور را دارند و با توجه به اینکه یکی از مولفه های پیروزی هر نیروی مسلحی، پشتوانه مردمی است خوشبختانه این تعامل در کشور وجود دارد.

لشگر ۱۶ زرهی قزوین دو هزار و ۹۷۵ شهید والامقام و یک هزار و ۹۳۴ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کرده است.