به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این نویسنده مشهور که در زمینه ادبیات و روزنامه نگاری شناخته شده بود و از منقدان سیاسی علیه بی‌عدالتی بود، دیروز دوشنبه در مونته ویئو اوروگوئه درگذشت.

به گفته خواهر این نویسنده، او مدتی بود که از سرطان ریه رنج می‌برد.

گالئانو که نویسنده بیش از ۳۰ عنوان کتاب بود، برای کتابی با عنوان «رگ‌های گشوده آمریکای لاتین: پنج قرن غارت بی‌دریغ» نقدی جدی که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد، شناخته می‌شود. این کتاب درباره بهره‌برداری از آمریکا لاتین توسط قدرت‌های اروپایی و آمریکا است.

این کتاب که انتشارش در دهه ۱۹۷۰ از سوی حکومت دیکتاتوری حاکم ممنوع شده بود به عنوان اثری ضداستعماری و ضد سرمایه‌داری شناخته شده بود و از پرمخاطب‌ترین کتاب‌ها در این حوزه شناخته می‌شد. این کتاب در سال‌های اخیر مورد توجه هوگو چاوز رییس جمهور فقید ونزوئلا نیز واقع شده بود و او یک نسخه از همین کتاب را در دیدارش با پرزیدنت اوباما در سال ۲۰۰۹ به وی اهدا کرده بود. با این کار این کتاب بلافاصله وارد فهرست پرفروش‌ها شد و بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروش کرد.

با این حال آقای گالئانو بسیاری از طرفدارانش در جناح چپ را نیز مثل منتقدانش مات و مبهوت کرد زیرا اعلام کرد این کتاب اثر ضعیفی بود و امروز دیدگاه‌های وی درباره موقعیت بشر بسیار رشد یافته‌تر از آنچیزی است که در کتاب ارایه کرده بود و نگاهی بسیار پیچیده‌تر به مسایل دارد.

او همان سال در نمایشگاه کتاب برزیل اعلام کرد: اصلا نمی‌توانم این کتاب را دوباره بخوانم و از آن خیلی دلسرد هستم. این نثر که به دیدگاه چپ سنتی تمایل دارد امروز بسیار رنگ باخته و اصلا نمی توانم چنین چیزی را تحمل کنم.

به نظر می‌رسید این نویسنده از این که این کتاب بردیگر آثارش که از فوتبال تا تاریخ پیش از استعماری را دربرمی‌گرفت سایه انداخته ناراحت بود.

این نویسنده در سپتامبر ۱۹۴۰ در مونته ویدئو و زمانی به دنیا آمده بود که اوروگوئه از سوی برزیل و آرژانتین در حال فشار بود. او از نوجوانی به روزنامه نگاری روی آورد و مقاله‌هایش را برای «ال سول» متعلق به حزب سوسیالیست اوروگوئه ارسال می‌کرد. او در سال ۱۹۷۳ پس از کودتایی که در کشور شد به زندان افتاد و بعد به تبعید در آرژانتین رفت. او سال ۱۹۸۵ با ایجاد فضایی دموکراتیک‌تر به کشورش بازگشت و به انتشار چندین مجله هفتگی کمک کرد. وی تا آخر عمر به اندیشه‌های چپ وفادار بود و آثارش با پاسخ‌هایی از سوی نسل تازه نویسندگان و هنرمندان کشورش روبه رو می‌شد.

او در سال ۲۰۱۰ به روزنامه ال‌پائیس گفته بود به هر نوع ادبیات بسیار فکر می‌کند و حتی گرافیتی‌های روی دیوار الهام‌بخش او هستند.