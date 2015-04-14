اتصال ریلی ایران و عراق/ ساخت پل بر روی اروندرود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي با بیان دستاوردهای سفر یکروزه خود به بصره و دیدار با مسئولان عراقی، گفت: در این سفر، ساخت پل بر روی اروندرود و اتصال شبکه راه آهن ایران به عراق در دستور کار طرف ایرانی و عراقی قرار گرفت. در توافق های انجام شده، پل فنی و بسیار زیبا از سوی ایرانی ها به طول ۷۰۰ متر بر روی اروندرود ساخته می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از آنجا که خواست عراقی ها در ساخت این پل، فراهم شدن زمینه کشتیرانی در آبراهه اروندرود است، لازم است که عرشه یک دهنه، به طور کامل روی یک دهنه بچرخد بنابراین کار بسیار فنی و مهم است.

وی حصول اطمینان از آمادگی طرف عراقی برای اجرای پروژه خط آهن در داخل این کشور پس از اجرای این پل و پیگیری موضوع را دستور کار سفر خود به بصره خواند و افزود: با همکاری عراق طراحی این پل تک پایه تا پایان خرداد نهایی و تیر امسال عملیات اجرایی آن که متخصصان کشورمان آن را طراحی کرده اند، آغاز می شود.

وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: طرف عراقی نیز از سفر پیشین وزیر حمل و نقل عراق به ایران تا امروز، کار طراحی احداث خط آهن را به انجام رسانده و محل ایستگاه ها را مشخص کرده و بخش اعظمی از امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای خط آهن را نیز فراهم کرده است.

آخوندی گفت: در سفر به بصره عراق همچنین محل استقرار کارگاه ها نیز مشخص شد و صورتجلسه همکاری با وزیر حمل و نقل عراق امضاء شد که طی آن نحوه هماهنگی برای اجرای کار و تشکیل کمیته مشترک دو جانبه برای کنترل پیشرفت کار و انجام هماهنگی مستمر در آن مشخص شده است.

وی همچنین از عراق به عنوان شریک تجاری ایران در مبادلات بین المللی یاد کرد و افزود:روزانه کالاهایی نظیر سیمان، مصالح ساختمانی و محصولات متنوع غذایی از ایران به عراق صادر می شود و امیدواریم که با راه اندازی این خط آهن، مبادلات بین المللی دو طرف افزایش یابد.

آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه روزانه حدود ۵۰۰ کامیون از مرز شلمچه به عراق تردد می‌کند، گفت: در روزهای معمولی روزانه حدود ۲ هزار و بیش از پنج هزار نفر در روزهای اوج سفرها به عتبات عالیات عزیمت می کنند.

آخوندی همچنین با بیان نبود ترمینال مسافری در این منطقه، اظهار کرد: دستور شروع ساخت ترمینال مسافری صادر شد، طراحی های به انجام رسید، مناقصه آن برگزارشد و از امروز نیز عملیات اجرایی ترمینال مسافری در منطقه شلمچه آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین برضرورت ساخت ترمینال مسافری به منظور تامین آسایش و رفاه زائران ایرانی و عراقی تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از خارج سازی شناورهای غرق شده در اروندرود به عنوان دیگر موضوع مورد مذاکره با طرف عراقی یاد کرد و گفت:بر اساس تفاهم، حدود ۱۴ مغروقه در اروند رود و۱۰ مغروقه از کارون خارج می شود. آخوندی با بیان دیدار طرف عراقی از کارگاه ایرانی برای انجام این مهم، گفت: امیدواریم، انجام این کار برای رونق فعالیت های تجاری بندر خرمشهر و اشتغال مردم منطقه موثر باشد.

ساخت پل استراتژیک خط ریلی ایران به عراق توسط متخصصان كشورمان

بنابراين گزارش وزیر راه و شهرسازی روز گذشته پس از بازدید از روند ساخت ادامه خط ریلی شلمچه بصره گفت: عراقی ها ساخت حدود ۳۲ کیلومتر از این خط ریلی را بر عهده دارند و شرکت های ایرانی نیز موظف به ساختن پل استراتژیک و متصل کننده خط ریلی از ایران به عراق هستند.

آخوندی با اشاره به اینکه شرایط اجرای نهایی پروژه از سوی طرف ایرانی و عراقی کاملا مهیاست افزود: امیدوارم مناقصه این طرح هفته آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شود و ۲۰ ماه پس از آن خط ریلی شلمچه بصره به بهره برداری برسد.

وزیر راه و شهرسازی متصل شدن عراق به شبکه ریلی آسیایی از طریق ایران را مهم ارزیابی و تاکید کرد: این موضوع سبب سودآوری برای دو کشور خواهد شد.

آخوندی جا به جایی مسافران و زائران عتبات عالیات از ایران به کربلا را از دیگر مزیت های بهره برداری از این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: روزانه حدود ۲۰ هزار نفر از شلمچه به عراق مسافرت می کنند که این تعداد در روزها و شرایط خاص به ۵۰ هزار نفر در روز هم می رسد که امیدواریم با بهره برداری از این خط ریلی شرایط بهتری برای مسافران ایجاد شود. وی افزود : با تکمیل این طرح کشورمان باکشورهای شرق مدیترانه متصل می شود و تحولی بزرگی در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر صورت خواهد گرفت.

اتصال جزیره سندباد با اروند رود

باقر جبر الزبیدی وزیر حمل ونقل عراق در دیدار روز گذشته خود با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در بصره گفت: درباره ایجاد خط آهن برای اتصال دو کشور از طریق گذرگاه مرزی شلمچه واقع در جنوب شرق استان بصره و ایجاد پل خط آهن به طول ۷۰۰ کیلومتر که جزیره سندباد را با اروند رود مرتبط می سازد، به توافق رسیدیم.

وی افزود: دو کشور همچنین درباره لایروبی اروند رود از مواد منفجره باقی مانده های از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برای استفاده از نقش بندری و تجارت دریایی ساحل اروند رود توافق کردند.

الزبیدی ادامه داد: این پروژه در برقراری ارتباط میان عراق با دیگر کشورها از جمله چین، آذربایجان و ارمنستان از طریق جاده ابریشم به ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه تجارت عراق و تسهیل در حمل ونقل کالا و همکاری برای اجرای پروژه بیرون کشیدن (پاکسازی) اروند رود از کشتی ها و قایق های غرق شده بر اساس قرارداد امضا شده میان دو کشور بسیار موثر خواهد بود.

آغاز عملیات اجرایی خط آهن خرمشهر به بصره

عملیات اجرایی خط آهن خرمشهر به بصره امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و همتای عراقی خود در استان بصره آغاز شد. طرح اتصال راه آهن خرمشهر به شلمچه و ادامه آن تا شهر بصره و پیوند به راه آهن سراسری کشور عراق نیز با طول ۱۲ کیلومتر در خاک ایران به پایان رسیده است.

با احداث خط راه آهن شلمچه به بصره و تکمیل آن، راه آهن ایران طریق خرمشهر به عراق و کشورهای شرق مدیترانه متصل می شود و تحول بزرگ در ترانزیت و تبادل کالا و مسافر انجام می پذیرد.

راه آهن خرمشهر - بصره قرار است روی رودخانه ی اروند از مرز بین المللی شلمچه و از روی یک پل تک پایه که قابلیت جابه‌جایی و باز و بسته شدن را دارد عبور کند. عملیات اجرایی این خط راه آهن روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و همتای عراقی خود در استان بصره آغاز شد.