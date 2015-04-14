درخواست دولت موقت لیبی از روسیه برای تقویت ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله الثنی» نخست وزیر موقت لیبی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک از قصد کشورش به درخواست کمک از روسیه برای تحکیم قوای نظامی لیبی خبر داد.

وی که برای یک دیدار رسمی در مسکو به سر می برد گفت: ما خواهان آن هستیم که دولت روسیه در بازگرداندن ثبات و قدرت به ارتش لیبی کمک کند.

عبدالله الثنی ارائه چنین درخواستی را به عنوان هدف اصلی خود از سفر به روسیه عنوان کرد.

علاوه بر این، وی گفت که دولت لیبی خواهان احیاء برخی از قراردادهایی است که رژیم «قذافی» در سال ۲۰۰۸ میلادی با دولت روسیه منعقد کرده بود.

پیشتر در ماه مارس میلادی، «خلیفه حفتر» فرمانده کل ارتش لیبی گفته بود که احتمالا در سفر الثنی به مسکو درباره ارسال تسلیحات به لیبی نیز بحث خواهد شد.