ابزار سنگی دوران فراپارينه سنگی در چال خندق سمنان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حسن رضوانی اظهار داشت: بر اساس كاوش‌هاي انجام شده در منطقه چال خندق، مشخص شد كه اين منطقه يك پشته طبيعي است و از بيش از ۱۵هزار سال پيش در اين منطقه انسان‌ها زندگی می كردند.

وي با بيان اينكه كاوش‌ها، بيانگر استقرار مردم دوره اشكانی نيز در اين منطقه است، گفت: در دوره اشكانی فضاها و كانال‌های دست كند در اين منطقه ايجاد شده بود.

اين باستان‌شناس پيشكسوت گفت: احتمال می رود فضاهای ايجاد شده در دوره اشكانی در ارتباط با برگزاری مراسم آئينی مانند ميترائيسم باشد و بعيد نيست كه اين محوطه نيايشگاه آن دوره باشد.

رضوانی با اشاره به كشف سفال‌های «جيلينگی» (معروف ترين سفال دوره اشكانی) در اين منطقه، افزود: مواد فرهنگی و سفال هايی از قرن سه و چهار هجری قمری، دوره سلجوقی، دوره تيموری و ايلخانی و دوره اسلامي نيز در اين منطقه مشاهده شده است.

وي با ابراز تاسف از تخريب‌های صورت گرفته در سطح اين محوطه توسط حفاران غيرمجاز گفت: بر اساس يافته‌های موجود، اين محوطه در دوره اشكانی از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و كاربري آن در دوره‌هاي بعدي تغيير كرده است.

سرپرست هيئت كاوش و باستان‌شناسي در محدوده جنوبی استان سمنان در رابطه با وجه تسميه اين منطقه نيز گفت: به دليل حفر خندق در اين منطقه در دوره اسلامي، به عنوان «چال خندق» معروف شده است.

رضوانی با تاكيد بر اينكه اين منطقه نياز به بررسی بيشتر دارد، از ايجاد بناي شيشه اي نيمه تمام در جوار اين منطقه باستاني، در سال هاي گذشته ابراز تاسف كرد و گفت: منظر زيباي اين منطقه بايد از وجود «غول شيشه اي» پاك شود.

بر اساس اطلاعات موجود، بناي ساخته شده در منطقه چال خندق، قرار بوده به عنوان مركز فرهنگي كاربرد داشته باشد اما سالهاست كه ساخت آن نيمه تمام رها شده است.