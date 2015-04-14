سهم اندک بیمه شخص ثالث در سبد خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر مهدوی امروز در حاشیه همایش روش هاي مدرن در علوم اكچوئرال در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیمه علمی است که محاسبات آن بر اساس احتمالات و تصادف است و کمتر رشته ای به این صنعت شباهت دارد، افزود: بهره گیری از علوم اکچوئرال می تواند به توانمند سازی هرچه بیشتر بیمه کمک شایانی داشته باشد.

رئیس پژوهشکده بیمه به جایگزینی نظارت مالی در صنعت بیمه به جای نظارت تعرفه ای در سال های اخیر اشاره کرد و بررسی توانگری مالی شرکت ها را مثال دقیقی در این بحث دانست و افزود: علم اکوئر در زمینه نظارت تعرفه ای و مالی کارآمد است.

مهدوی در پاسخ به این پرسش که دیه در سال جدید افزایش یافت، اما شرکت های بیمه ملزم به ارائه رایگان الحاقیه شخص ثالث هستند و این نکته با علم اکچوئر متناسب نیست، گفت: بیمه شخص ثالث در حالیکه سهم کمی در سبد خانوار دارد، اما افزایش قیمت آن تاثیر به سزایی در افکار عمومی دارد و با توجه به افزایش ۱۰ درصدی دیه نسبت به سال قبل تصمیم بر این شد که نرخ شخص ثالث افزایش پیدا نکند تا جامعه با تورم روانی زیان بار در این زمینه مواجه نباشد.

وی در ادامه مباحث خود این نکته را نیز افزود: ارائه الحاقیه رایگان با علم اکچوئر توجیهی ندارد و به لحاظ فنی سبب خدشه به صنعت خواهد شد اما به لحاظ روانی و اخلاقی دارای توجیه است. تناسب حق بیمه و پرداخت خسارت اصلی بدیهی در صنعت بیمه است، اما در جایگاه تصمیم گیری شرایط متفاوت است و بیمه مرکزی به خاطر کاهش شوک روانی این تصمیم را گرفت.

البته مهدوی این نکته را اضافه کرد که گاهی مصالح بزرگتر منجر به اتخاذ برخی تصمیمات است و مسلما سود بیمه گر تحت تاثیر قرار می گیرد و امیدواریم شرکت های بیمه در این زمینه فنی تر اقدام کنند.

واکنش رئیس پژوهشکده به این نکته که برخی شرکت های بیمه حوادث سرنشین را نیز اکنون رایگان صادر می کنند عنوان کرد که شرکت های بیمه دست به خودزنی نزنند.

وی در ادامه از تصمیمات اخیر هیات عامل بیمه مرکزی نیز خبرداد و اذعان کرد که در جلسه اخیر در خصوص نظارت مالی دقیق، توانگری مالی شرکت ها و نیاز به متخصصین در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس پژوهشکده بیمه به رایزنی با دانشگاه های اقتصاد، تهران، علامه و شهید بهشتی برای برقراری دوره های تخصصی بیمه و علوم اکچوئر اشاره و عنوان کرد که برای نخستین بار در کشور به همت پژوهشکده بیمه دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۹۵ رشته اکچوئر(بیم سنجی) در مقطع دکترا دانشجو می پذیرد. همچنین طبق تفاهم نامه با داشگاه علامه طباطبایی قرار است که در رشته بیمه نیز مقطع دکترا نیز دانشجو پذیرفته شود که این طرح مراحل نهایی خود را می گذراند.

لازم به ذکر است که در این همایش یک روزه با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه و نماینده بیمه مرکزی، پروفسور یان دان استاد برجسته علوم اکچوئرال از دانشگاه لوون بلژیک نیز حضور داشت. هدف این همایش بهره گیری دقیق و کیفی تر از مباحث علمی روز در این زمینه و نظارت کارا و صحیح در صنعت بیمه است.