هلال احمر خوزستان با کمبود نیروی انسانی و لجستیک مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز در شورای اداری جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی، لجستیکی و منابع مالی از جمله مهمترین نیاز های این این سازمان در این زمان محسوب می شوند.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از منطقه تجاری آزاد اروند افزود: یکی از اتفاقات بسیار شایسته که در سال گذشته رخ داد احیا و استفاده از پتانسل های موجود بوده است.

خدادادی تصریح کرد: در بخش امداد و نجات نیز به احداث ۲۶ پایگاه جاده ای، دو پایگاه کوهستانی و چهار پایگاه ساحلی نیازمند هستیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به فعالیت ۱۸۸ نیروی انسانی در این سازمان گفت: خوشبختانه در این چند وقت اخیر طرح های مهمی همچون اسکان و تحت و پوشش امدادی قرار دادن مهمانان نوروزی، کاروان های راهیان نور و زائرین اربعین حسینی توسط این سازمان صورت گرفته است.

خدادادی اظهار کرد: جمعیت خوزستان چهار هزار و ۶۰۰ نفر است که از این تعداد دو هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت جوان آن را تشکیل می دهند. ضمن اینکه این استان نیازمند احداث بیش از سی پایگاه امداد و نجات در بخش جاده ای، کوهستانی و ساحلی است.