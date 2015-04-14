ابقای رئیس شورای عالی حوزه علمیه زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری مدیر حوزههای علمیه کشور در حکمی، حجتالاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه در استان زنجان را در پست رئیس شورای عالی حوزه علمیه این استان ابقا کرد.
در حکم مدیر حوزههای علمیه خطاب به حجتالاسلام خاتمی آمده است: امیدوارم بر اساس مقررات و شرح وظایف شورای حوزه استان، در راستای اهداف سلف صالح و مصالح عالیه حوزه، نسبت به رشد و گسترش فرهنگ غنی تشیع اقدام نموده و زمینه رضایت حضرت ولی عصر(عج) را فراهم نمایید.
مدت اجرای حکم ریاست شورای عالی حوزه علمیه زنجان سه سال است.
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