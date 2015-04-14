توجه ویژه به سلامت فرآورده های غذایی/اهداف جایزه ملی کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در مراسم پنجمین همایش جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت که روز سه شنبه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: برای اینکه بتوانیم از کشور متکی به واردات، به کشور متکی به صادرات ارتقاء یابیم، باید کیفیت محصولات را ارتقاء دهیم.

وی ادامه داد: باید مدیریت جامع صنعت را ارتقاء دهیم و از مرزهای داخلی عبور کنیم.

دیناروند گفت: این همایش با محوریت کیفیت برگزار شده و ارزیابی شرکت ها و صنایع حوزه غذا و دارو و بهداشت نیز در آن صورت گرفت.

وی افزود: واقعیت این است که بدون تلاش برای ارتقای کیفیت، توسعه صنایع نیز امکانپذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان غذا و دارو، بانک جامع ارزیابان را از ویژگی های جایزه ملی کیفیت، غذا، دارو و بهداشت ایران عنوان کرد و گفت: این بانک حدود ۴۰۰ عضو دارد و حضور شرکت های تولیدی در همایش امسال نسبت به سال گذشته، ۳۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: اهدای این جایزه ملی فقط شناسایی و معرفی شرکت های برتر نیست، بلکه نقش آموزشی نیز دارد، زیرا این آموزش ها و جوایز می تواند صنعت کشور را به خارج از مرزها ببرد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کار خوبی که در همایش امسال صورت گرفته، توسعه جایزه ملی از صنعت به خدمات است و امسال حوزه خدمات نیز توانسته در این عرصه وارد شود، زیرا عمدتا مردم با حوزه خدمات ارتباط می گیرند. به عنوان مثال بطور میانگین مردم ماهی یک بار به داروخانه ها مراجعه می کنند و کیفیت بهتر خدمات می تواند در ارائه خدمت رسانی به مردم مفید باشد.

دیناروند افزود: تقریبا ۲۰ درصد از صنعت ما به حوزه دارو وابسته است و نقش سازمان غذا و دارو در این بین، اهمیت شایانی پیدا می کند زیرا این سازمان، دستگاهی است که صرفا فعالیت آن سلامت محور است.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو به سلامت فرآورده های غذایی نیز توجه ویژه دارد.

