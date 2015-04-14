به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۵ فروردین با حضور چهره های فرهنگی، نظامی کشور در کتابخانه ملی برگزار شد.

سردار جزایری معاون بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این برنامه گفت: نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حقیقتا نقشی ویژه و برجسته است. اگر حضور زنان در انقلاب نبود، چه بسا چنین انقلابی رخ نمی داد. چه بسا با چنین ویژگی‌هایی اتفاق نمی‌افتاد و بنا به تعبیر رهبر انقلاب، اصلا انجام نمی‌شد. یعنی اگر حضور بانوان نبود، انقلاب در نیمه راه می ماند و یا به مسیر دیگری می‌رفت.

وی افزود: دوران دفاع مقدس هم، همین طور بود. داستان های زیاد و مفصلی از حضور پربرکت زنان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس به یادگار وجود دارد. این نسل می تواند انتقال پیدا کند، فرهنگ ساز شود و جامعه را متحول کند؛ حتی جامعه جهانی را. به خاطر همین است که دشمن این شرایط را برنمی تابد. اگر راهبردهای دشمن را نگاه کنید، یعنی راهبردهای ابرسرمایه داری جهانی و صهیونیسم، یکی از راهبردهای مهم، ایجاد انحراف در مقام و منزلت زن است.

در دوران انقلاب، شاهد شکوفایی زنان بودیم

معاون بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: سال های متمادی است که با شدت به صورت لایه لایه، مبتنی بر این راهبرد علیه جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. در دوران انقلاب، شاهد شکوفایی بخشی از جامعه زنان هستیم و وضعیت و جایگاه زن، در جامعه پس از انقلاب، با وضعیت زمان طاغوت قابل مقایسه نیست. با وجود این گاهی مشاهده می شود که کسانی به نام طرفداری از زن، تحرکات و سازماندهی هایی انجام می دهند و چشم شان به کنوانسیون های خارجی است. یعنی طبق الگوی لیبرال دموکراسی آمریکایی و انگلیسی حرکت می کنند. باید بسیار مواظب باشیم تا با بهانه همراهی با این مجامع و کنوانسیون ها، در فقه و آموزه های اصیل خودمان دست نبرده و بیهوده دخل و تصرف نکنیم. مواظبت هم به صرف سخنرانی و شعار و همایش برگزار کردن نیست.

سردار جزایری گفت: به این ترتیب، زن مسلمان ایران و متعهد به انقلاب اسلامی، وظیفه و رسالتی سنگین و مضاعف به عهده دارد. باید نگاه باطلی که نسبت به زن وجود دارد و ترویج می شود، اصلاح شود. از طرفی باید مبتنی بر آموزه های اسلام ناب به تبلیغ و ترویج پرداخت و این کار بزرگی است که درباره اش غفلت هایی صورت گرفته است. ما نیاز به یک نهضت در مورد زن و پرداختن به مقام زن مسلمان داریم. این نهضت می تواند در عرصه های مختلفی شکل بگیرد. ما اسوه های بزرگی داریم که رویشان سرمایه گذاری نکرده ایم، این غفلت در جامعه خودی بوده است، چه برسد به برنامه ریزی برای منطقه و سطح جهانی، که تشنه معارف اسلامی است.

وی در پایان سخنانش گفت: دشمن تلاش دارد سبک زندگی خود را به ما تحمیل کند. در مقابل، نیاز به برنامه ریزی کلان داریم. متاسفانه دشمن در این زمینه زیاد کار کرده و ما کم کاری داشته ایم. یعنی درباره انقلاب، بسیار کم، کار می شود. جای اتاق فکر و اندیشه در این حوزه بسیار خالی است. اگر قرار است صدای ما به جهان برسد، این میزان از فعالیت واقعا کم است. همه ما به ویژه زنان جامعه ما، وظیفه داریم انقلاب را حفظ و صادر کنیم.