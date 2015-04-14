باید از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای توسعه هلال احمر استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین ضیایی پیش از ظهر امروز در شورای اداری جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به لزوم روزآمدی و کارآمدی این سازمان عنوان کرد: یکی از برنامه های پیش روی جمعیت هلال احمر کشور، کوچک کردن ستادها به منظور جلوگیری از تمرکز گرایی است. در صورتی که سیاست گذاری مناسبی در این زمینه صورت بگیرد این تحول به مرور زمان اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که جمعیت هلال احمر با آن مواجه است؛ تعداد زیاد نیروی انسانی در ستادها و کمبود نیرو در فضای جمعیت است. ما به دنبال تقویت و تثبیت جایگاه نیروی انسانی خود هستیم.

ضیایی تصریح کرد: این جمعیت کشوری است و میزان درآمد آن در هر استان متغیر اما استان خوزستان در جنگ هشت ساله متحمل خسارات فراوانی شد و در این زمان نیز بخش اعظمی از درآمد کشور را تامین می کند در همین راستا باید یا ارائه تجهیزات و امکانات نگاه ویژه به این منطقه داشت.

وی با اشاره به عدم ماندگاری نیروهای انسانی در جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: باید سازوکاری مناسبی همچون ارائه تسهیلات در راستای تثبیت موقعیت کارکنان این سازمان در نظر گرفت. در صورتی که مزیتهای برای ماندگاری کارکنان ایجاد نشود حجم نیروی انسانی زیادی از دست می رود.

وی با بیان اینکه خدمات جمعیت هلال احمر باید برای عموم آشکار و شفاف شود، اظهار کرد: این جمعیت در خوزستان به منظور توسعه خدمات و امکانات باید از ظرفیت منطقه آزاد اروند بهره گیرد.