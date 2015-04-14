انجمن خیرین کتابخانه ساز در قزوین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر سه شنبه در دیدار با رفعت جباری نماینده موسسه خیریه حامی اظهارداشت: بهره گیری از ظرفیت های خیرین نقش مهمی کمک در تامین منابع مالی کتابخانه ها داشته و افزایش کمی و کیفی خدمات کتابخانه ها را به دنبال دارد.

وی افزود: نقش خیرین در توسعه کتابخانه ها بسیار مهم است موضوع از دو بعد دنیوی و اخروی اهمیت دارد از بعد دنیوی اگر بخواهیم کشوری پیشرفته داشته باشیم به گونه ای که رفاه، انسانیت و آرامش در آن حاکم باشد باید موضوع کتابخوانی در آن جدی گرفته شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که امروزه به دلیل رشد و پیشرفت گسترده رسانه های سایبری، نقش کتاب در زندگی بسیاری از افراد کم رنگ شده ولی هنوز هم برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی کتاب بهترین گزینه است و در استفاده از منابع غنی و ارزشمند مکتوب راه گریزی وجود ندارد.

رمضانی در ادامه گفت: کتابخوانی زمینه تفکر است و تفکر هم زمینه اصلاح و تدبیر امور، در این راستا بی شک برای نهادینه کردن مطالعه نیاز به کتابخانه است که برای توسعه کتابخانه ها لازم است خیرین ورود پیدا کرده و در رفع کمبودهای کتابخانه های عمومی گام بردارند.

این مسئول یادآور شد: کتاب سرمایه زندگی فرهنگی و معنوی و نماد رشد جامعه است هویت تاریخی و تمدنی بشر با کتاب شکل گرفته و کتابخانه گنج نهان و سرمایه جاویدان و پایگاه پیشرفت جامعه است.

مدیرکل کتابخانه های استان یادآورشد: راه اندازی کتابخانه در مناطق دورافتاده و روستاها با حمایت و همکاری خیرین از مهمترین برنامه های کتابخانه های استان است.