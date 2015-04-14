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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

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انجمن خیرین کتابخانه ساز در قزوین تشکیل می شود

انجمن خیرین کتابخانه ساز در قزوین تشکیل می شود

قزوین- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین از راه اندازی انجمن خیرین کتابخانه ساز استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر سه شنبه در دیدار با رفعت جباری نماینده موسسه خیریه حامی اظهارداشت: بهره گیری از ظرفیت های خیرین نقش مهمی کمک در  تامین منابع مالی کتابخانه ها داشته  و افزایش کمی و کیفی خدمات کتابخانه ها را به دنبال دارد.

وی افزود: نقش خیرین در توسعه کتابخانه ها بسیار مهم است موضوع از دو بعد دنیوی و اخروی اهمیت دارد از بعد دنیوی اگر بخواهیم کشوری پیشرفته داشته باشیم به گونه ای که رفاه، انسانیت و آرامش در آن حاکم باشد باید موضوع کتابخوانی در آن جدی گرفته شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که امروزه به دلیل رشد و پیشرفت گسترده رسانه های سایبری، نقش کتاب در زندگی بسیاری از افراد کم رنگ شده ولی هنوز هم برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی کتاب بهترین گزینه است و در استفاده از منابع غنی و ارزشمند مکتوب راه گریزی وجود ندارد.

رمضانی در ادامه گفت: کتابخوانی زمینه تفکر است و تفکر هم زمینه اصلاح و تدبیر امور، در این راستا بی شک برای نهادینه کردن مطالعه نیاز به کتابخانه است که برای توسعه کتابخانه ها لازم است خیرین ورود پیدا کرده و در رفع کمبودهای کتابخانه های عمومی گام بردارند.

این مسئول یادآور شد: کتاب سرمایه زندگی فرهنگی و معنوی و نماد رشد جامعه است هویت تاریخی و تمدنی بشر با کتاب شکل گرفته و کتابخانه گنج نهان و سرمایه جاویدان و پایگاه پیشرفت جامعه است.

مدیرکل کتابخانه های استان یادآورشد: راه اندازی کتابخانه در مناطق دورافتاده و روستاها با حمایت و همکاری خیرین از مهمترین برنامه های  کتابخانه های استان است.

کد مطلب 2534220

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