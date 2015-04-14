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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

با حضور فرماندار/

مراسم هفته نکوداشت زن در رامیان برگزار شد

مراسم هفته نکوداشت زن در رامیان برگزار شد

گرگان- مراسم هفته نکوداشت زن با حضور فرماندار رامیان در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو، فرماندار رامیان، ظهر سه شنبه در مراسم هفته نکوداشت زن در سالن ارشاد این شهرستان گفت: مفتخریم که سال جدید را معطر به عطر فاطمی شروع کردیم و معتقدیم کار اگر با یاد خدا و اهل بیت شروع شود دارای برکت خواهد بود.

وی گفت: شعار امسال مزین به دولت و ملت، همدلی و همزبانی است که اگر فقط به معنا نگاه کنیم شاید تعبیر خاصی نداشته باشد ولی عمیقا فکر شود، متوجه هستیم که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی و درایت این شعار را انتخاب کرده است.

وی به تائید این شعار گفت: دولت و مردم عزیز طی 30 و چند سال با همدلی و همزبانی توانستند توطئه های دشمن را سرکوب نمایند و انشاء الله با اتکا به همین همدلی دولت و ملت امسال بتوانیم مقتدرانه برای توافقات اخیر گام برداریم.

صادقلو افزود: حضرت زهرا (س) در همسری بهترین همسر، در رابطه پدر و فرزندی، ام ابیها و در تربیت فرزندان، بزرگترین انسانهای زمین را تحویل ما دادند.

وی نکته بارز حضرت زهرا (س) را عفاف و حجاب نامید و ادامه داد: زنان مسلمان ایرانی باید از این شیوه بارز الگوبرداری کنند و خوشبختانه امروزه زنان ما با حجاب و عفاف در صحنه های اجتماعی در حال فعالیت هستند.

حجت الاسلام حسین طاهری امام جمعه رامیان نیز گفت: انشاء الله شما بانوان بتوانید رسالت و وظیفه بزرگی که مربوط به خانمها است را بشناسید و به آن عمل کنید.

وی ادامه داد: اگر تاریخ را مطالعه کنید، در آن زمان جایگاه و شخصیتی برای زن وجود نداشت، پیامبر اکرم (ص) با آوردن اسلام به دنیا برای زن حق قائل شد و این افتخار اسلام است.

وی افزود: مهمترین شأن یک بانو بعد از تشکیل ازدواج، نقش مادری است و بهترین، مهمترین و حساس ترین وظیفه اجتماعی یک مادر تربیت فرزند است که خداوند بعد از انبیاء، آن را به عهده مادران گذاشته است.

در آخر از مادران شهید و بانوان فرهیخته و نمونه شهرستان رامیان تجلیل شد.

کد مطلب 2534225

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