مراسم هفته نکوداشت زن در رامیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو، فرماندار رامیان، ظهر سه شنبه در مراسم هفته نکوداشت زن در سالن ارشاد این شهرستان گفت: مفتخریم که سال جدید را معطر به عطر فاطمی شروع کردیم و معتقدیم کار اگر با یاد خدا و اهل بیت شروع شود دارای برکت خواهد بود.

وی گفت: شعار امسال مزین به دولت و ملت، همدلی و همزبانی است که اگر فقط به معنا نگاه کنیم شاید تعبیر خاصی نداشته باشد ولی عمیقا فکر شود، متوجه هستیم که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی و درایت این شعار را انتخاب کرده است.

وی به تائید این شعار گفت: دولت و مردم عزیز طی 30 و چند سال با همدلی و همزبانی توانستند توطئه های دشمن را سرکوب نمایند و انشاء الله با اتکا به همین همدلی دولت و ملت امسال بتوانیم مقتدرانه برای توافقات اخیر گام برداریم.

صادقلو افزود: حضرت زهرا (س) در همسری بهترین همسر، در رابطه پدر و فرزندی، ام ابیها و در تربیت فرزندان، بزرگترین انسانهای زمین را تحویل ما دادند.

وی نکته بارز حضرت زهرا (س) را عفاف و حجاب نامید و ادامه داد: زنان مسلمان ایرانی باید از این شیوه بارز الگوبرداری کنند و خوشبختانه امروزه زنان ما با حجاب و عفاف در صحنه های اجتماعی در حال فعالیت هستند.

حجت الاسلام حسین طاهری امام جمعه رامیان نیز گفت: انشاء الله شما بانوان بتوانید رسالت و وظیفه بزرگی که مربوط به خانمها است را بشناسید و به آن عمل کنید.

وی ادامه داد: اگر تاریخ را مطالعه کنید، در آن زمان جایگاه و شخصیتی برای زن وجود نداشت، پیامبر اکرم (ص) با آوردن اسلام به دنیا برای زن حق قائل شد و این افتخار اسلام است.

وی افزود: مهمترین شأن یک بانو بعد از تشکیل ازدواج، نقش مادری است و بهترین، مهمترین و حساس ترین وظیفه اجتماعی یک مادر تربیت فرزند است که خداوند بعد از انبیاء، آن را به عهده مادران گذاشته است.

در آخر از مادران شهید و بانوان فرهیخته و نمونه شهرستان رامیان تجلیل شد.