به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف ظهر سه‌شنبه در گردهمایی مسئولان ستادهای بازسازی عتبات عالیات استان‌های جنوبی کشور در بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همکاری و همراهی بسیار خوبی با برنامه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات داشته‌اند.

وی ادامه داد: ساخت ضریح خیمه گاه حضرت عباس(ع) در استان بوشهر یک توفیق برای مردم استان بوده است و شاهد حضور گسترده مردم در کارگاه برای برگزاری مراسمات مختلف و کمک های زیاد مردم هستیم.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تکمیل ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل در بوشهر، اضافه کرد: طراحی، نجاری، قلم زنی، خاتم کاری، مهر و ماسوره ساخت دو نیم ضریح تاکنون انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ضریح خیمه گاه حضرت عباس(ع) در مراحل نهایی ساخت است، افزود: مراحلی همچون طلاکاری تاج ضریح باید انجام شود که در قم یا اصفهان انجام خواهد شد.

مطاف با اشاره به کمک ۲۵ میلیارد ریالی مردم استان بوشهر به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، گفت: ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت ضریح خیمه گاه حضرت عباس (ع) پیش بینی شده است.

مشارکت در ساخت عتبات عالیات جهاد در راه اهل بیت است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: مردم استان بوشهر عشق و علاقه بسیار زیادی به اهل بیت دارند و ولایت‌مداری و حب اهل بیت(ع) از ویژگی‌های بارز مردم استان بوشهر است.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری با تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط اعضای ستاد عتبات عالیات، اضافه کرد: کار مسئولان بازسازی عتبات عالیات نشان از نورانیت باطن آنها را دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت در برنامه‌های ساخت عتبات عالیات جهاد در راه اهل بیت و کاری ماندگار است، ادامه داد: جهان آینده جهان اهل بیت(ع) است.