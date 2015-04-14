به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون ورودی حوزه‌های علمیه برادران استان تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ روز جمعه ۲۸ فروردین ساعت ۹ صبح به صورت ‌كتبی یک مرحله‌ای و در چهار مقطع پایه هشتم، سیكل، دیپلم و دانشگاهی برگزار می‌شود.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تا روز برگزاری آزمون در سایت معاونت آموزش حوزه به نشانی اینترنتیwww.howzehtehran.com قابل دریافت است.

مکان آزمون ورودی نیز مصلی بزرگ امام خمینی(ره) واقع در عباس آباد، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان میرعماد، ایستگاه متروی شهید بهشتی، درب ورودی شماره یک مصلی است.

بر اساس اعلام معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان تهران، همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه، مداد، پاک کن و تراش الزامی است. آوردن هر گونه جزوه، کیف، کتاب، یادداشت و تلفن همراه به جلسه آزمون ممنوع است.

در زمان برگزاری آزمون برنامه ویژه‌ای برای والدین همراه با سخنرانی حجت‌الاسلام پناهیان تدارک دیده شده است.

داوطلبان برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزش حوزه علمیه استان تهران به آدرس اینترنتیwww.howzehtehran.com مراجعه نموده و یا در صورت نیاز با شماره تلفن ۷۷۴۸۸۹۰۰- ۰۲۱ (داخلی ۱۰۵) تماس بگیرند.