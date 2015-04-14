کشف ۱۶۷ سنجاب از قاچاقچيان حيات وحش در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ مراد جعفری در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با كالای قاچاق ماموران كلانتری ۱۱ شهرستان خدابنده با اجرای ایست و بازرسی مقطعی در ورودی شهر قیدار به یك دستگاه سواری روآ مشكوك شدند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران با علائم هشدار دهنده این خودرو را به رانندگی ف – ق با دو سر نشین متوقف و مورد بازرسی قرار دادند .

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان تاكید كرد : ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۶۷ قلاده سنجاب كه بصورت قاچاق در داخل گونی برنج قرار داده شده بودند را كشف كردند.

این مقام مسئول خاطر نشان كرد : متهمان دستگیر شده پس از انتقال به كلانتری اعتراف كردند كه قصد داشتند سنجاب ها را از استان كردستان به مقصد تهران منتقل كنند.

جعفری حفاظت از گونه‌های طبیعی و جانوری حیات‌وحش را وظیفه‌ی همگانی و ملی دانست و تاكید كرد:با بیان اینكه سنجاب های كشف شده تحویل اداره محیط زیست شدند

استان كردستان به دلیل وجود جنگل های بلوط، زیستگاه مناسبی برای سنجاب محسوب می شود اما متاسفانه همواره این جانور زیبا مورد تاراج و شکار قاچاقچیان حیات وحش قرار می گیرند.

شایان ذكر است ، شکارچیان غیرمجاز ضمن سوراخ کردن تنه درختان بلوط بوسیله تبر، نوزادان سنجاب از داخل لانه ها برداشته و همچنین با آتش زدن درختان بلوط و ایجاد دود، سنجاب های بالغ را از لانه خود در داخل درخت بیرون کشیده و با کیسه های مخصوصی به دام می اندازند.

قاچاقچیان، سنجاب ها را از استان كردستان به استان های دیگر خصوصا استان تهران منتقل و به نام های دیگر از جمله سنجاب خارجی و غیره به عنوان حیوان خانگی و با قیمت گزاف به فروش می رسانند.

صید غیرمجاز و فروش آنها موجب کاهش شدید جمعیت سنجاب در رویشگاه های بلوط شده و نسل این گونه ارزشمند را در خطر انقراض قرار داده است.

تخریب زیستگاه‌های جانوران که با تغییر اقلیم مبتنی بر صنعتی شدن و همچنین تغییرات جوی و اتمسفر، انجام فعالیت‌های کشاورزی در مناطق حیات‌وحش و ممنوعه، شکار بی‌رویه و قاچاق عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش در کردستان می‌باشد.