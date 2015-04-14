اغلب نقشه های ساختمانی در مشهد با پروانه شهرداری مغایرت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد روز سه شنبه در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر بیان کرد: بیشترین تخلفات طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ناشی از ترسیم نقشه مغایر با پروانه صادره از طرف شهرداری است.

علی اصغر نخعی بسیاری از تخلفات را ناشی از مغایرت نقشه ساختمانی و پروانه صادره بیان کرد و افزود: این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گرفته و مهندسان ناظر را در ترسیم و یا نظارت بر نقشه خلاف پروانه ساختمانی منع کند.

عبدالکریم جوادی از دیگر اعضای شورای شهر مشهد نیز خواستار اجرای نقشه تایید شده از طرف شهرداری شد.

وی ترسیم نقشه توسط بسیاری از دفاتر غیر تخصصی را یکی از مشکلات موجود در این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از دفاتر غیر فنی در مشهد کار ترسیم نقشه ها را به قیمت های ناچیز بر عهده دارند که در صورت برخورد و یا جمع اوری آنها می توان بخشی از این مشکل را حل کرد.

اعضای شورای شهر در این نشست با بیان اینکه خلاء قانونی برای مغایرت نقشه ها و پروانه وجود ندارد همچنین خواستار ارایه گزارش شهرداری از تخلف مهندسانی که نقشه های اجرایی مغایر با نقشه های مصوب با پروانه را تایید می کنند به شورای انتظامی نظام مهندسی خراسان رضوی شدند.

نگاه اقتصادی به مشکلات شهر می افزاید

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد نیز درشصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه در اجرای پروژه های شهری نباید تنها با نگاه اقتصادی وارد میدان شد بیان کرد: اگر تنها با تفکر و نگاه اقتصادی بخواهیم پروژه های شهری را تعریف کنیم در اینده با مشکلات زیادی روبرو می شویم.

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی با تاکید بر اهمیت و اولویت پیوست فرهنگی در پروژه های شهری ادامه داد: در این راستا نیاز است تا با تعریف پیوست های فرهنگی و در نظر گرفتن تبصره ای در این راستا از تکرار اشتباهات گذشته در اجرای پروژه های عمرانی و شهری جلوگیری کرد.