سعودی ها دشمنی خود با شیعیان را به خوبی نمایان می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری سه شنبه در تجمع اعتراض آمیز مردم تبریزی به جنایت های آل سعود اظهار داشت: عداوت سعودی ها با شیعیان بیش از پیش محسوس شده زیرا آن ها با ایجاد تفرقه بین مسلمانان، جنگ افروزی و دامن زدن به اختلافات به دنبال از بردن تشیع و جمهوری اسلامی هستند.

وی با یادآوری جنایت سعودی ها در کشتار حجاج ایرانی که حدود دو دهه پیش رخ داد و موجب تحریم مقطعی سفر حج از سوی امام خمینی(ره) شد، گفت: سعودی ها در این اواخر جسارت خود را بیشتر کرده و حوادثی همچون تصادف اتوبوس زائران ایرانی و حادثه فرودگاه جده را به وجود آوردند.

شبستری با اشاره به عمل شرم آور جسارت به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، تاکید کرد: در صورت تعلل در مجازات مجرمان این حادثه علاوه بر تداوم لغو سفر حج، روابط دیپلماسی خود با عربستان نیز متوقف شده و ضمن احضار سفیر خود از عربستان، سفیر این کشور در ایران را نیز اخراج خواهیم کرد.

امام جمعه تبریز با محکوم نمودن جنایات آل سعود در حمله به یمن گفت: مردم یمن تربیت یافته مکتب سیدالشهدا هستند و با مقاومت خود عربستان را به خاک مذلت کشانده و این کشور را به قبرستان آنها تبدیل می کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان اهل بیت(ع) گفت: آل سعود با جنایت خود در یمن، قبر خود را کنده است و در آینده به سمت سقوط پیش خواهد رفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آل سعود با عقاید تکفیری خود به نام اسلام جسارت هایی علیه مسلمانان می کند و خیانت های آنها کمتر از جنایت های رژیم صهیونیستی نیست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: رژیم آل سعود با تبلیغات گسترده در جهان، خود را خادم الحرمین معرفی می کند در حالی که درآمدهای کلان نفتی عربستان صرف مبارزه با اسلام می شود و همگان می دانند که آل سعود تحت سلطه آمریکا است.