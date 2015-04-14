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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران؛

ناشران برتر سال ۹۳ طی مراسمی با حضور رئیس جمهور معرفی می‌شوند

ناشران برتر سال ۹۳ طی مراسمی با حضور رئیس جمهور معرفی می‌شوند

رئیس هیات انتخاب ناشر نمونه سال ۹۳ گفت: ناشران برتر در روز افتتاحیه نمایشگاه کتاب در حضور رئیس جمهور معرفی و تقدیر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هیئت داوران انتخاب ناشر نمونه ۱۳۹۳ با حضور همایون امیرزاده رئیس این هیئت امروز سه‌شنبه (۲۵ فروردین ماه) برگزار شد. به گفته وی، این جلسه به منظور بررسی آئین‌نامه انتخاب ناشر نمونه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و معیارهای انتخاب ناشر مورد بررسی و تبادل نظر میان اعضاء قرار گرفت.

امیرزاده درباره زمان اعلام فهرست ناشران برتر سال ۱۳۹۳ گفت: همه ساله ناشران برتر روز افتتاحیه نمایشگاه در حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تقدیر می‌شوند. با برگزاری جلسات و بررسی شرایط ناشران تلاش می‌شود تا در تاریخ معین ناشران برتر معرفی شوند.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 2534263

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