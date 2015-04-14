به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هیئت داوران انتخاب ناشر نمونه ۱۳۹۳ با حضور همایون امیرزاده رئیس این هیئت امروز سهشنبه (۲۵ فروردین ماه) برگزار شد. به گفته وی، این جلسه به منظور بررسی آئیننامه انتخاب ناشر نمونه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و معیارهای انتخاب ناشر مورد بررسی و تبادل نظر میان اعضاء قرار گرفت.
امیرزاده درباره زمان اعلام فهرست ناشران برتر سال ۱۳۹۳ گفت: همه ساله ناشران برتر روز افتتاحیه نمایشگاه در حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تقدیر میشوند. با برگزاری جلسات و بررسی شرایط ناشران تلاش میشود تا در تاریخ معین ناشران برتر معرفی شوند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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