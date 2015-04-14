آب ۷۰ درصد شهر الیگودرز تامین شد/ تلاش برای رفع کامل مشکل

حمیدرضا کرموند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر مشکل تصفیه خانه شهر الیگودرز رفع شده ولی به دلیل اینکه آب سراب کمندان سیلابی بوده و با وجود رسوبات قابلیت شرب ندارد اجازه ورود آب به تصفیه خانه داده نشده است.

وی با بیان اینکه تاسیسات تصفیه خانه آب الیگودرز هم اکنون هیچ مشکلی ندارد افزود: باید یکی دو روزی صبر کرد تا وضعیت آب سراب کمندان به حالت عادی برگردد چرا که آب کنونی به خاطر رسوبات برای مصرف مشترکان مضر است.

فعالیت ۱۲ تانکر سیار آبرسانی در الیگودرز

کرم وند با اشاره به ورود آب ۳۶ حلقه چاه به شبکه آب الیگودرز ادامه داد: همچنین ۱۲ تانکر کار آبرسانی به مردم را انجام می دهند که بخشی از این تانکرهای از شهرهای دورود و ازنا تامین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر آب همه محلات شهر یا به وسیله ورود آب چاهها به شبکه و یا به وسیله تانکر در حال تامین است.

کرم وند وقوع سیلاب به دنبال ۹۰ میلی متر بارندگی در الیگودرز را از دلایل حادثه رخ داده برشمرد و تصریح کرد: سیلاب موجب جابجایی سنگ های کوهستانی در قالب قطعات بزرگ شده که چنین اتفاقی در منطقه بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه رسوبات وارد جریان آب شده و با ایجاد آبگیرهایی مشکلاتی را برای آب سراب کمندان ایجاد کرده اند یادآور شد: از ابتدای وقوع حادثه با همراه مسئولان شرکت آب و فاضلاب در محل حادثه حضور پیدا کردیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان با بیان اینکه امکانات و تجهیزات لازم برای رفع مشکل تصفیه خانه به سرعت در محل مستقر شد افزود: با توجه به کدورت بالای آب فعلا اجازه ورود آب به تصفیه خانه و شبکه داده نشده است.

عذرخواهی از مردم/ مسئولان تا رفع کامل مشکل در الیگودرز باقی می مانند

کرموند با تاکید بر اینکه با ورود چاههای اضطراری به مدار مشکل آب شرب ۷۰ درصد شهر حل شده است تصریح کرد: رفع مشکل به وجود آمده دغدغه مسئولان امر در شرکت آب و فاضلاب استان بوده و بنده به خاطر اتفاق ناخواسته ای که رخ داده است از مردم عذرخواهی می کنم.

وی با تاکید بر اینکه تا زمان رفع کامل مشکل تیم مدیریتی آب و فاضلاب استان در شهرستان الیگودرز حضور خواهند داشت یادآور شد: انتظار می رود شهروندان نیز با صرفه جویی در مصرف آب به تامین آب سایر مناطق شهر کمک کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان در مورد عدم بهره برداری از مخزن ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی الیگودرز طی سالهای گذشته نیز علت این مشکل را کمبود اعتبارات دانست و تصریح کرد که با رفع این مشکل تکمیل این پروژه در دستور کار قرار می گیرد.

کرموند با بیان اینکه اگر جریان آب در رودخانه کاهش یابد به سرعت آب وارد شبکه شده و تصفیه خانه نیز وارد مدار می شود افزود: آب شرب مردم الیگودرز از طریق سراب کمندان حداکثر ظرف یکی دو روز آینده و طی هفته جاری تامین خواهد شد.