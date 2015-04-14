برنامه کامل دیدارهای ایران مشخص شد/ دیدار با عمان در اواسط مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی مرحله دوم مسابقات مشترک انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملتهای ۲۰۱۹ امارات امروز سهشنبه ۱۵ آوریل برابر ۲۵ فروردینماه برگزار شد که تیم ملی فوتبال ایران در گروه به مصاف تیمهای عمان، هند، ترکمنستان و گوام میرود.
برنامه کامل دیدارهای ایران در این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:
دور رفت:
هفته اول:
پنجشنبه - ۲۱ خردادماه
* هند - عمان
* گوام - ترکمنستان
هفته دوم:
سهشنبه - ۲۶ خردادماه
* ترکمنستان - ایران
* گوام - هند
هفته سوم:
پنجشنبه - ۱۲ شهریورماه
* ایران - گوام
* عمان - ترکمنستان
هفته چهارم:
سهشنبه - ۱۷ شهریورماه
* گوام - عمان
* هند - ایران
هفته پنجم:
پنجشنبه - ۱۶ مهرماه
* ترکمنستان - هند
* عمان - ایران
دور برگشت:
هفته ششم:
سهشنبه - ۲۱ مهرماه
* عمان - هند
* ترکمنستان - گوام
هفته هفتم:
پنجشنبه - ۲۱ آبانماه
* ایران - ترکمنستان
* عمان - گوام
هفته هشتم:
سهشنبه - ۲۶ آبانماه
* گوام - ایران
* ترکمنستان - عمان
هفته نهم:
چهارشنبه - ۴ فروردینماه
* عمان - گوام
* ایران - هند
هفته دهم:
دوشنبه - ۹ فروردینماه
* هند - ترکمنستان
* ایران - عمان
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