برنامه کامل دیدارهای ایران مشخص شد/ دیدار با عمان در اواسط مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله دوم مسابقات مشترک انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات امروز سه‌شنبه ۱۵ آوریل برابر ۲۵ فروردین‌ماه برگزار شد که تیم ملی فوتبال ایران در گروه به مصاف تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام می‌رود.

برنامه کامل دیدارهای ایران در این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:

دور رفت:

هفته اول:

پنجشنبه - ۲۱ خردادماه

* هند - عمان

* گوام - ترکمنستان

هفته دوم:

سه‌شنبه - ۲۶ خردادماه

* ترکمنستان - ایران

* گوام - هند

هفته سوم:

پنجشنبه - ۱۲ شهریورماه

* ایران - گوام

* عمان - ترکمنستان

هفته چهارم:

سه‌شنبه - ۱۷ شهریورماه

* گوام - عمان

* هند - ایران

هفته پنجم:

پنجشنبه - ۱۶ مهرماه

* ترکمنستان - هند

* عمان - ایران

دور برگشت:

هفته ششم:

سه‌شنبه - ۲۱ مهرماه

* عمان - هند

* ترکمنستان - گوام

هفته هفتم:

پنجشنبه - ۲۱ آبان‌ماه

* ایران - ترکمنستان

* عمان - گوام

هفته هشتم:

سه‌شنبه - ۲۶ آبان‌ماه

* گوام - ایران

* ترکمنستان - عمان

هفته نهم:

چهارشنبه - ۴ فروردین‌ماه

* عمان - گوام

* ایران - هند

هفته دهم:

دوشنبه - ۹ فروردین‌ماه

* هند - ترکمنستان

* ایران - عمان